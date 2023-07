Sáng sớm mùng 2 Tết, đôi nam nữ nhảy sông Tam Bạc tự tử, lực lượng chức năng cứu được 1 người.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân cho biết, vào 5h ngày 23/1 (tức mùng 2 Tết Quý Mão), Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hải Phòng nhận tin từ Công an quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) báo xảy ra vụ nhảy sông khu vực sông đào Tam Bạc, mạn phía đường Thế Lữ (quận Hồng Bàng).

Theo thông tin, trước đó một đôi nam nữ gồm anh N.T.S. (SN 1984, trú tại quận Lê Chân) và chị N.T.T.T. (SN 1997, trú tại quận Ngô Quyền) đã nhảy sông nghi tự tử ở sông đào Tam Bạc, khu vực được ngăn để nuôi Thiên Nga như đã nêu trên.

Sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã cứu được chị T., còn anh S. mất tích.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân còn lại. Ảnh: CAND

Thông tin từ VTC News cho biết, trung tâm thông tin 114 Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hải Phòng đã điều động cán bộ, chiến sỹ và phương tiện các đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 3, 5 cùng 1 xe CNCH dưới nước.

Lực lượng chức năng triển khai xuồng hơi, sử dụng thiết bị lặn, thiết bị chuyên dụng dưới nước tiếp cận hiện trường, tìm kiếm nạn nhân.

Đến 9h sáng cùng ngày, thi thể nạn nhân nam được tìm thấy và đưa lên bờ.

Hiện, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đang phối hợp Công an quận Hồng Bàng xử lý vụ việc.

