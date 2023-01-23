Hậu Giang: Một người nước ngoài tử vong trong vụ cháy chiều mùng 1 Tết

Xã hội 23/01/2023 08:18

Vụ cháy xảy ra chiều mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão (22/1) tại một căn nhà ở xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Hậu quả làm một người quốc tịch Singapore tử vong.

Theo thông tin từ báo Người lao động cho biết, tối 22/1, lực lượng chức năng ở tỉnh Hậu Giang đang khẩn trương điều tra vụ người đàn ông quốc tịch Singapore tử vong sau vụ cháy trên địa bàn huyện Vị Thủy.

Theo thông tin ban đầu, vào đầu giờ chiều 22/1, một vụ cháy xảy ra tại nhà bà N.T.Tết (71 tuổi; ngụ huyện Vị Thủy) khiến ông S.L.A.S (con rể bà T.; quốc tịch Singapore) bị bỏng nặng. Hiện trường xảy ra vụ cháy trong phòng kín, lúc phát hoả thì căn phòng bị khoá bên trong.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong cho biết thêm, sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tiến hành chữa cháy, đưa ông S bị bỏng nặng đến bệnh viện nhưng người này đã tử vong ngay sau đó.

 

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Từ khóa:   cháy tử vong Hậu Giang

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