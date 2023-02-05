Tài xế lái ô tô tông chết 2 cha con ở Phú Quốc đi sai, có nồng độ cồn

Xã hội 05/02/2023 16:58

Công an xác định tài xế điều khiển ô tô có nồng độ cồn trong máu và điều khiển phương tiện đi không đúng phần đường quy định.

Theo thông tin từ PLO cho biết, chiều 5/2, Công an tỉnh Kiên Giang phát đi thông cáo báo chí về vụ tai nạn giao thông làm 2 người tử vong, 5 người bị thương xảy ra hồi rạng sáng cùng ngày tại TP Phú Quốc.

Tài xế lái ô tô tông chết 2 cha con ở Phú Quốc đi sai, có nồng độ cồn - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn giao thông ở Phú Quốc khiến 2 cha con tử vong. Ảnh: PLO

Theo Công an tỉnh Kiên Giang, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng cùng ngày trên đường tỉnh 975.

Vào thời gian trên, ô tô 68E-010.11 do ông Phạm Văn Nhân (52 tuổi, ngụ xã Cửa Dương, TP Phú Quốc) điều khiển từ hướng phường Dương Đông về hướng xã Cửa Cạn.

Khi đến đoạn đường thuộc tổ 4, ấp Ông Lang, xã Cửa Dương thì xảy ra va chạm với ba xe mô tô lưu thông theo hướng ngược lại. Trong đó, có xe máy 59E1-648.57 do ông PHT (34 tuổi, ngụ TP.HCM) chở theo bà NTKN và hai con gái.

Hậu quả vụ tai nạn đã làm ông T. và một đứa con gái tử vong khi cấp cứu tại Trung tâm Y tế TP Phú Quốc. Người phụ nữ ngồi sau xe và đứa con gái còn lại ông T., cùng hai người khác bị thương nặng, một người khác bị thương nhẹ.

Công an xác định: “Nguyên nhân vụ tai nạn là do ông Nhân điều khiển xe ô tô 68E1-010.11 đi không đúng phần đường quy định gây tai nạn giao thông”.

Qua kiểm tra, công an cũng xác định thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trong hơi thở của ông Nhân có nồng độ cồn vượt quá 0.4 miligam/1 lít khí thở (qua kiểm tra 0.516 mg/l).

Theo thông tin từ Zing cho biết thêm, xét thấy đây là tai nạn nghiêm trọng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Phú Quốc đã tạm giữ hình sự ông Nhân để điều tra về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

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