Theo thông tin từ báo Nhân Dân, vào hoảng 8h30 ngày 5/2, đã xảy ra vụ lật thuyền trên sông Đồng Nai, đoạn gần khu vực Cù lao Ba Xê, thuộc địa phận phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai khiến 12 người rơi xuống sông. Bước đầu, xác định 1 nữ nạn nhân tử vong.

Nhiều người hoảng loạn la hét kêu cứu. Lúc này, lái thuyền, lơ thuyền và một số người đang điều khiển thuyền trên sông Đồng Nai gần khu vực trên đã nhanh chóng đến vớt các nạn nhân. Tuy nhiên, chị Nguyễn Thị Hương, 32 tuổi, bị ngạt nước không qua khỏi.

Cụ thể, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, chị Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1991), ngụ phường An Bình, thành phố Biên Hòa đi với người thân đến bến đò Xưa, phường Long Bình Tân mua vé đi ra khu vực sông Đồng Nai để đi chùa Châu Đốc 3 (chùa nằm trên Cù lao Ba Xê giữa sông Đồng Nai). Sau đó, chị Hương cùng nhóm người thân đi thuyền trở về lại bến đò Xưa. Trong lúc đi về, thuyền chở chị Hương va chạm với một thuyền chở hàng, khiến thuyền bị lật, 12 người trên thuyền bị rơi xuống sống.

Các nạn nhân được đưa vào bờ cấp cứu, trong đó 1 thai phụ đã không qua khỏi - Ảnh: Báo Người Lao Động

Người nhà nạn nhân trên bờ chờ tin tức nạn nhân - Ảnh: VNExpress

Theo thông tin từ VNExpress, anh Bình, lơ thuyền cho biết, cú va chạm mạnh khiến đầu thuyền hất cao rồi chìm nhanh khiến công tác cứu khách gặp khó khăn. Lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an Đồng Nai sau đó đã có mặt ứng cứu.

Chị Nguyễn Thị Tình (chị gái của chị Hương) cùng đi trên thuyền cho biết "Lái thuyền chở khách điều khiển ẩu quá. Khi sà-lan di chuyển chậm thì thuyền chở khách bọn em đâm vào khiến lật"

Lúc em được cứu lên chưa thấy em gái em đâu cả nên hoảng loạn, gào khóc xin mọi người cứu em của em: “Đau lòng quá anh ơi, em gái em đang có thai được 3 tháng thì gặp nạn”, chị Tình nói trong nước mắt.

Nhân chứng kể lại vụ việc - Ảnh: Báo Nhân Dân

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an thành phố Biên Hòa phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt tại hiện trường phối hợp tổ chức tìm kiếm các nạn nhân, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Khu vực xảy ra tai nạn là luồng tàu hàng vào cảng Đồng Nai và Bình Dương, cách cầu Đồng Nai chừng 800 m, bên cạnh cù lao Ba Xê. Khoảng 12h30, công tác cứu hộ kết thúc, Công an TP HCM và Đồng Nai phối hợp điều tra nguyên nhân. Hiện tại, các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân.