Công an phường Phú Thuận phối hợp với Công an quận 7, TP.HCM, giải quyết đơn của anh Nguyễn Hoàng Dũng (ngụ quận 7) tố bị một người hành hung tại chung cư Q7 Saigon Riverside.

Theo thông tin từ Zing, vào ngày 4/2, Công an phường Phú Thuận phối hợp với Công an quận 7, TP.HCM, giải quyết đơn của anh Nguyễn Hoàng Dũng (ngụ quận 7) tố bị một người hành hung tại chung cư Q7 Saigon Riverside. Trong đơn, anh Dũng cho biết tối 2/2, anh dẫn con trai đứng đợi thang máy tại sảnh chung cư Q7 Saigon Riverside, phường Phú Thuận, quận 7. Lúc này, con chó của anh Đ.T.V. (28 tuổi) không rọ mõm, liên tục tiến lại gần con trai anh Dũng.

“Khi đó, tôi đã nhắc anh V. giữ con chó của mình lại nhưng người này thờ ơ. Sợ con trai bị cắn, tôi dùng chân đẩy con chó ra xa. Ngay lập tức, anh V. dùng tay đánh mạnh vào mặt tôi khiến tôi choáng váng, ngã xuống đất”, ông Dũng trình bày và cho biết anh V. còn buông lời đe dọa trước khi rời đi. Do lo sợ con trai bị chó cắn nên anh Dũng dùng chân đẩy con chó ra xa - Ảnh: Báo Sài Gòn và Giải Phóng Người đàn ông áo đỏ hành hung anh Dũng - Ảnh: Zing Theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải Phóng, các bác sĩ chẩn đoán anh D. bị sưng bầm vùng gò má trái, trầy xước gò má trái, rách mí mắt trái và phải khâu 5 mũi, vỡ mảnh răng cửa hàm dưới trái, ngực trái có vết sưng.

Anh Dũng với thương tích trên mặt - Ảnh: Báo Sài Gòn và Giải Phóng Sau khi bị hành hung, anh Dũng đã đến công an phường Phú Thuận, quận 7, trình báo sự việc rồi đến Bệnh viện Pháp Việt để thăm khám. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sưng bầm vùng gò má trái, trầy xướt gò má trái, rách mí mắt trái (phải khâu 5 mũi) và vỡ mảnh răng cửa hàm dưới trái, ngực trái có vết sưng. Hai ngày sau khi xảy ra sự việc, anh Dũng cho biết vết thương vẫn còn đau, hàng ngày phải vào bệnh viện để vệ sinh vết thương. “Tôi bị đau ngoài cơ thể, nhưng con trai tôi chứng kiến cảnh bố bị đánh nên rất sợ hãi, khóc lóc. Tôi đã gửi đơn yêu cầu giám định thương tích, khởi tố người đã hành hung tôi theo đúng quy định pháp luật”, anh Dũng nói.

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