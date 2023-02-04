Thương tâm: Một nam sinh lớp 11 bị đuối nước tử vong ở Quảng Nam

Xã hội 04/02/2023 15:02

Em T.H.N (17 tuổi, ngụ phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) cùng nhóm bạn đi dã ngoại ở khu vực Hồ Phú Ninh không may bị đuối nước.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào sáng ngày 4/2, em T.H.N (17 tuổi, ngụ phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) cùng nhóm bạn đi dã ngoại ở khu vực Hồ Phú Ninh. Đến khoảng 9 giờ, em N bơi từ bờ ra ốc đảo (cách bờ khoảng 30m) thì không may bị đuối nước.

Sau khi phát hiện sự việc, nhóm bạn chạy đi nhờ người dân ở gần đến ứng cứu nhưng em N không qua khỏi. 

 

Thương tâm: Một nam sinh lớp 11 bị đuối nước tử vong ở Quảng Nam - Ảnh 1
Một góc hồ Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam) - Ảnh: Báo Sài Gòn và Giải Phóng

Các bạn đi cùng thấy N. đuối nước, liền tìm cách nhờ người dân gần đó đến ứng cứu. Khi mọi người tiếp cận được em N. thì phát hiện em N. đã tử vong.

Theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải Phóng, ngay khi nhận tin báo, chính quyền xã Tam Đại cùng người thân gia đình đến hiện trường để đưa thi thể em N. đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

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