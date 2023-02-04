Toàn bộ chi phí cứu nạn bé trai 10 tuổi rơi xuống ống trụ bê tông ở Đồng Tháp sẽ do ai chịu trách nhiệm?

Xã hội 04/02/2023 12:32

Vào ngày 4/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho biết thông tin mới liên quan đến vụ bé trai 10 tuổi rơi xuống lòng ống trụ bê tông tại công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi).

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 4/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - ông Đoàn Tấn Bửu cho biết, liên quan đến vụ bé trai 10 tuổi rơi xuống lòng ống trụ bê tông tại công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi), Công an huyện Thanh Bình đang thụ lý để hoàn tất các bước theo đúng quy định pháp luật.

“Khi có tai nạn lao động chết người xảy ra, công an địa phương sẽ làm tất cả các bước, củng cố hồ sơ theo đúng quy định pháp luật”, ông Đoàn Tấn Bửu nói. 

Bên cạnh đó, theo Phó Giám đốc UBND tỉnh Đồng Tháp, về phần kinh phí trong quá trình cứu hộ, cứu nạn bé trai thì tỉnh đang tập hợp lại. "Nhưng về nguyên tắc, đơn vị nào để xảy ra hậu quả thì có trách nhiệm khắc phục, chi trả”, ông Đoàn Tấn Bửu nói.

Toàn bộ chi phí cứu nạn bé trai 10 tuổi rơi xuống ống trụ bê tông ở Đồng Tháp sẽ do ai chịu trách nhiệm? - Ảnh 1
Sau 21 ngày, lực lượng cứu hộ, cứu nạn mới đưa thi thể bé trai ra khỏi trụ bê tông, bàn giao cho gia đình lo hậu sự - Ảnh: Báo Dân Trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân Trí, vào khoảng 11h30 ngày 31/12/2022, Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng 3 người bạn chung xóm vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình để nhặt sắt.

Khi cùng nhóm bạn đi qua công trình, Nam lọt trụ bê tông đã đóng sâu xuống đất khoảng 35m. Trụ bê tông rỗng bên trong, đường kính 25 cm. Thấy vậy, nhóm bạn của Nam kêu cứu. Những người có mặt tại công trình đến ứng cứu nhưng bất thành.

Ngày 4/1, qua nhiều biện pháp, ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp xác định bé trai đã tử vong.

Ngày 20/1 (sau 21 ngày xảy ra sự việc), thi thể Hạo Nam được đưa lên mặt đất.

Toàn bộ chi phí cứu nạn bé trai 10 tuổi rơi xuống ống trụ bê tông ở Đồng Tháp sẽ do ai chịu trách nhiệm? - Ảnh 2
Về nguyên tắc, đơn vị nào để xảy ra hậu quả thì có trách nhiệm khắc phục, chi trả - Ảnh: Vietnamnet

Công trình cầu Rọc Sen do Sở GTVT Đồng Tháp làm chủ đầu tư; đơn vị giám sát  thi công xây dựng là Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải; Đơn vị thi công do Liên danh Công ty Cổ phần Công trình cầu phà thành phố Hồ Chí Minh - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Xây dựng Giao thông T&T và Công ty Cổ phần Công trình cầu phà TP.HCM.

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