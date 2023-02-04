Phát hiện đám cháy, trưởng bản Quàng Văn Dương (sinh năm 1983) đã huy động các lực lượng đến chữa cháy nhưng bất ngờ bị chủ nhà đâm tử vong.

Theo thông tin từ Vietnam+/ Thông tấn xã Việt Nam, vào rạng sáng 3/2, trên địa bàn xã Na Tông (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) xảy ra vụ án mạng khiến một trưởng bản tử vong. Đối tượng gây án là người đàn ông đã tự đốt nhà mình, khi trưởng bản vừa cùng lực lượng chức năng tham gia dập tắt đám cháy thì bị chủ nhà đâm tử vong. Công an huyện Điện Biên cho biết, vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 3/2, Công an xã Na Tông tiếp nhận tin báo qua điện thoại của ông Quàng Văn Dương (sinh năm 1983, Trưởng bản Pa Kín, xã Na Tông) về việc phát hiện một ngôi nhà sàn trong bản bị cháy, do chính chủ nhà là Vì Văn Tinh (sinh năm 1979) tự châm lửa đốt.

Nhận được thông tin, Công an xã Na Tông đã cử tổ công tác gồm các lực lượng: Công an xã, dân quân tự vệ, tổ dân phòng phòng cháy chữa cháy; ông Quàng Văn Dương và ông Quàng Văn Hiển (sinh năm 1991, em trai ông Dương, giữ chức vụ Thôn đội trưởng bản Pa Kín) cùng nhân dân trong bản đến hiện trường, phối hợp chữa cháy. Ngôi nhà 4 gian bốc cháy dữ dội trong đêm - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống Theo thông tin từ VOV, sau khi chữa cháy xong, tổ công tác đang trên đường đi về đến khu vực Huổi Ỏn, thuộc bản Pa Kín, cách hiện trường khoảng 200 mét thì bị chủ nhà là Vì Văn Tinh từ trong bụi cây nhảy ra dùng dao nhọn phóng lớn, cán dài 2 mét đâm ông Quàng Văn Hiển bị thương. Sau đó đối tượng Tinh tiếp tục đâm ông Quàng Văn Dương và vật lộn dưới đường. Các thành viên của tổ công tác ngay sau đó đã tiến hành khống chế đối tượng, thu giữ 2 dao nhọn và đưa 2 người bị đâm đi cấp cứu.

Tuy nhiên, ông Quàng Văn Dương bị vết thương rất nặng ở đùi trái và dưới khuỷu chân trái nên đã tử vong sau đó khoảng nửa giờ. Ông Quàng Văn Hiển bị đâm ở đùi phải hiện đang được cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên. Ông Quàng Văn Đông, bố đẻ của 2 nạn nhân cho biết: gia đình vô cùng đau xót trước sự ra đi đột ngột của con trai cả, mong muốn được các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc. Hiện trường vụ việc sau khi dập tắt đám cháy và di ảnh nạn nhân - Ảnh: VOV Hiện tại, đối tượng Vì Văn Tinh đã bị tạm giữ. Đây là đối tượng bị bệnh tâm thần, đã điều trị từ năm 2016 và đang nằm trong danh sách quản lý người có biểu hiện tâm thần của Công an xã Na Tông, có bệnh án tại Trạm Y tế xã, được cấp phát thuốc điều trị hàng ngày và nhận trợ cấp xã hội hàng tháng. Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện Điện Biên - ông Bùi Hải Bình, cho biết, ngay khi vụ việc xảy ra, đoàn công tác của huyện vào xã Na Tông để phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền xã động viên gia đình, lo hậu sự cho nạn nhân theo phong tục và thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quy định của Nhà nước.

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