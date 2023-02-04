TP.HCM: Bé trai 26 tháng tuổi bị thủng ruột do nuốt 14 viên bi nam châm

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP. Hồ Chí Minh) tiếp nhận một bệnh nhi (26 tháng tuổi, trú tại Đồng Tháp) trong tình trạng bứt rứt, khó chịu, đau bụng, ói.

Theo thông tin từ Infornet, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), cho biết bệnh nhi bị thủng ruột là một bé trai 26 tháng tuổi, ngụ tại Đồng Tháp.

Qua khai thác bệnh sử, khoảng một tháng trước khi nhập viện, bé nuốt các viên bi nam châm xếp hình của chị gái 5 tuổi. Người nhà đưa bé đến cơ sở y tế địa phương chụp X-quang bụng, thấy dị vật đi xuống ruột non nên cho trẻ trẻ uống thuốc xổ. Theo dõi thấy trẻ đi tiêu bình thường nên người nhà không biết các viên bi có ra ngoài hay không.

Dị vật bi nam châm được lấy ra khỏi ruột bệnh nhi 26 tháng tuổi - Ảnh: Infornet

Theo thông tin từ VTV News, bệnh nhi có biểu hiện đau bụng, nôn ói, quấy khóc, chụp X-quang bụng phát hiện dị vật còn ở ruột non. Các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn và tiến hành nội soi đường tiêu hóa, ghi nhận dị vật nằm ở đoạn đầu hỗng tràng cách góc Treitz 10cm, gây gập góc đoạn hỗng tràng thành 1 vòng viêm dính, thủng bít, thành hóa. Các bác sĩ ngoại khoa quyết định cắt bỏ đoạn ruột viêm dính gập góc (khoảng 7cm) và nối ruột tận - tận.

Hình ảnh dị vật trong ruột non - Ảnh: VTV News

Kết quả sau mổ gần 1 tuần, bệnh nhi hết đau bụng, tỉnh táo. Các viên bi được lấy ra có tổng cộng 14 viên với màu sắc khác nhau, một số viên bi rỉ sét gây tổn thương ruột nghiêm trọng. Bệnh nhi được tiếp tục theo dõi tổn thương niêm mạc ruột cũng như chức năng đường tiêu hóa.

Ngoài ra, bác sĩ Tiến cảnh báo đồ chơi cho trẻ dưới 5 tuổi phải có đường kính tối thiểu lớn hơn 5cm, phụ huynh không cho trẻ chơi đồ chơi quá nhỏ, có thể gây nguy hiểm cho tính mạng. Khi nghi ngờ trẻ nuốt phải dị vật, cha mẹ phải đưa con đến bệnh viện ngay để xử trí kịp thời.

Phẫu thuật thành công cho bé gái 7 tuổi bị hoại tử toàn bộ ruột Theo các bác sĩ, bệnh nhi 7 tuổi bị xoắn ruột hoại tử, nếu đưa tới viện chậm khoảng 1 giờ đồng hồ sẽ không thể cứu sống được.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tphcm-be-trai-26-thang-tuoi-bi-thung-ruot-do-nuot-14-vien-bi-nam-cham-552485.html