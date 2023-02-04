Theo Ủy ban Nhân dân xã Đắk Sôr, khu vực xảy ra tai nạn có đầy đủ các biển, bảng cảnh báo nước sâu nguy hiểm, chảy xiết nhưng người dân vẫn chủ quan.

Theo thông tin từ báo Bảo vệ pháp luật, chiều 3/2, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông cho biết lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân đuối nước tại khu vực thác Gia Long vào sáng cùng ngày.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Đắk Sôr, khu vực xảy ra tai nạn có đầy đủ các biển, bảng cảnh báo nước sâu nguy hiểm, chảy xiết nhưng người dân vẫn chủ quan. Chính quyền địa phương sẽ kiểm tra, chấn chỉnh vấn đề này.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 3/2, đoàn khách khoảng 12 người vào thác Lụa, thuộc khu thác Gia Long, chơi. Đến khoảng 13 giờ 30 phút, anh Lê Minh Hoài (46 tuổi, trú tỉnh Bình Dương) xuống khu vực nước thác Lụa để tắm. Do nước sâu, chảy xiết nên anh Hoài bị hụt chân, chới với giữa dòng nước.

Thấy vậy anh Nguyễn Hoàng Long (sinh 26 tuổi, trú tỉnh Đắk Nông) bơi ra ứng cứu nhưng cũng bị nước cuốn.



Lực lượng cứu hộ phải dùng thuyền phao và dây thừng để tiếp cận khu vực du khách tử nạn - Ảnh: Đài phát thanh và truyền hình Đắk Nông

Theo thông tin từ Vietnamplus, tại đây, trong lúc xuống tắm, anh H. không may bị dòng nước cuốn trôi. Ngay khi phát hiện, đoàn du khách đi cùng, trong đó có anh N.H.L. (SN 1997, trú tại huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) đã nhanh chóng nhảy xuống ứng cứu nhưng cũng bị nước cuốn trôi.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân.

Đến khoảng 16h30’ cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân và tiến hành các thủ tục bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Nghệ An: Kỳ tích cứu sống cháu bé 18 tháng tuổi bị đuối nước, cuốn trôi 500 mét Khi đưa bé lên bờ thì cháu bé P.P.K (18 tháng tuổi, trú tại xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) đã ngừng thở, ngừng tim, mạch không, huyết áp không.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/binh-duong-i-choi-khu-thac-gia-long-2-nguoi-khong-may-tu-vong-do-uoi-nuoc-552455.html