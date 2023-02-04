Vào ngày 4/2, cơ quan Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lương Thanh Lâm (SN 1983, ngụ ấp Rạch Rắn, xã Long Điền, huyện Đông Hải) về hành vi “Giết người”.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 4/2, theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bạc Liêu, cơ quan công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lương Thanh Lâm (SN 1983, ngụ ấp Rạch Rắn, xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu), để điều tra, làm rõ về hành vi “Giết người”.

Cụ thể, Lâm có quan hệ tình cảm với chị N.T.Tr (làm nghề buôn bán tạp hóa tại ấp Thạnh Trị, xã Long Điền, huyện Đông Hải). Thời gian gần đây, chị Tr yêu cầu chấm dứt quan hệ tình cảm nhưng Lâm không đồng ý, thường xuyên níu kéo.

Đối tượng Lương Thanh Lâm - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, Lâm có quan hệ tình cảm với chị N.T.T (SN 1988, chủ tiệm tạm hóa ở xã Long Điền, huyện Đông Hải). Gần đây, chị T. yêu cầu chấm dứt quan hệ tình cảm nhưng Lâm không đồng ý nên thường xuyên níu kéo.

Lúc 16h30 ngày 1/2, Lâm đến nhà chị T. nói chuyện mong hàn gắn tình cảm nhưng chị T. không đồng ý. Cay cú, Lâm siết cổ chị T. đến chết, sau đó uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng được người dân phát hiện kịp thời, đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Giá Rai, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Ảnh: Báo người Lao Động

Hiện tại, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ.

Thương tâm: Một nam sinh lớp 11 bị đuối nước tử vong ở Quảng Nam Em T.H.N (17 tuổi, ngụ phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) cùng nhóm bạn đi dã ngoại ở khu vực Hồ Phú Ninh không may bị đuối nước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-bien-moi-ve-vu-nu-chu-tiem-tap-hoa-o-bac-lieu-bi-sat-hai-thuong-tam-552535.html