NÓNG: Chìm thuyền trên sông Đồng Nai, 12 người rơi xuống sông, 1 người tử vong

Xã hội 05/02/2023 13:13

Vào ngày 5/2, đoạn gần khu vực Cù lao Ba Xê, thuộc địa phận phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã xảy ra vụ lật thuyền trên sông khiến 12 người rơi xuống sông. Bước đầu, xác định 1 nữ nạn nhân tử vong.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào trưa 5/2, lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương cứu hộ chiếc thuyền bị lật xuống sông Đồng Nai khiến 12 người gặp nạn.

Cụ thể, gần 9 giờ sáng ngày 5/2, thuyền chở khách từ chùa Châu Đốc 3 (TP Thủ Đức, TP HCM) về Đồng Nai. Khi ra giữa sông, cách chùa 500m thì bất ngờ  va phải sà lan, nhiều người rơi xuống sông.

NÓNG: Chìm thuyền trên sông Đồng Nai, 12 người rơi xuống sông, 1 người tử vong - Ảnh 1
Các nạn nhân được đưa vào bờ cấp cứu, trong đó 1 nạn nhân đã tử vong - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ Zing, tại thời điểm trên, nhiều người trên phương tiện hoảng loạn kêu cứu. Một thuyền chở khách gần đó đã lao đến cứu được 12 nạn nhân lên bờ. Tuy nhiên, một người phụ nữ không qua khỏi. Danh tính nạn nhân được xác định là bà N.T.H. (32 tuổi).

Một số nhân chứng cho biết sáng nay mọi người đi thuyền đến chùa Bà Châu Đốc 3 (còn gọi là chùa Phước Long) thì không may gặp nạn. 

NÓNG: Chìm thuyền trên sông Đồng Nai, 12 người rơi xuống sông, 1 người tử vong - Ảnh 2
Khúc sông thuyền bị chìm, trưa 5/2 - Ảnh: VNExpress

Khu vực xảy ra tai nạn là luồng tàu hàng vào cảng Đồng Nai và Bình Dương, cách cầu Đồng Nai chừng 800 m, bên cạnh cù lao Ba Xê. Khoảng 12h30, công tác cứu hộ kết thúc, Công an TP.HCM và Đồng Nai phối hợp điều tra nguyên nhân.

 

Sông Đồng Nai dài 586 km, là sông nội địa dài nhất Việt Nam, lớn thứ hai Nam Bộ, chỉ sau sông Cửu Long. Sông chảy qua các tỉnh Lâm Đồng, Đăk Lăk, Đăk Nông, Bình Phước, Đồng Nai và đổ ra Biển Đông ở khu vực huyện Cần Giờ, TP HCM. Trên tuyến sông có một số cảng lớn như Cát Lái, Bình Dương. Quốc lộ 1 và đường sắt vượt sông Đồng Nai ở TP Biên Hoà.

TP.HCM: Bảo vệ con mình khỏi chú chó thả rông, người đàn ông bị đánh nhập viện

TP.HCM: Bảo vệ con mình khỏi chú chó thả rông, người đàn ông bị đánh nhập viện

Công an phường Phú Thuận phối hợp với Công an quận 7, TP.HCM, giải quyết đơn của anh Nguyễn Hoàng Dũng (ngụ quận 7) tố bị một người hành hung tại chung cư Q7 Saigon Riverside.

Xem thêm
Từ khóa:   Chìm thuyền trên sông Đồng Nai Chìm thuyền trên sông Đồng Nai khiến 1 người tử vong tin nóng tin moi tin 24h

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 49 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 4 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 5 giờ 4 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 4 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?