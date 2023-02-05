Vào ngày 5/2, đoạn gần khu vực Cù lao Ba Xê, thuộc địa phận phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã xảy ra vụ lật thuyền trên sông khiến 12 người rơi xuống sông. Bước đầu, xác định 1 nữ nạn nhân tử vong.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào trưa 5/2, lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương cứu hộ chiếc thuyền bị lật xuống sông Đồng Nai khiến 12 người gặp nạn.

Cụ thể, gần 9 giờ sáng ngày 5/2, thuyền chở khách từ chùa Châu Đốc 3 (TP Thủ Đức, TP HCM) về Đồng Nai. Khi ra giữa sông, cách chùa 500m thì bất ngờ va phải sà lan, nhiều người rơi xuống sông.

Các nạn nhân được đưa vào bờ cấp cứu, trong đó 1 nạn nhân đã tử vong - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ Zing, tại thời điểm trên, nhiều người trên phương tiện hoảng loạn kêu cứu. Một thuyền chở khách gần đó đã lao đến cứu được 12 nạn nhân lên bờ. Tuy nhiên, một người phụ nữ không qua khỏi. Danh tính nạn nhân được xác định là bà N.T.H. (32 tuổi).

Một số nhân chứng cho biết sáng nay mọi người đi thuyền đến chùa Bà Châu Đốc 3 (còn gọi là chùa Phước Long) thì không may gặp nạn.

Khúc sông thuyền bị chìm, trưa 5/2 - Ảnh: VNExpress

Khu vực xảy ra tai nạn là luồng tàu hàng vào cảng Đồng Nai và Bình Dương, cách cầu Đồng Nai chừng 800 m, bên cạnh cù lao Ba Xê. Khoảng 12h30, công tác cứu hộ kết thúc, Công an TP.HCM và Đồng Nai phối hợp điều tra nguyên nhân.

Sông Đồng Nai dài 586 km, là sông nội địa dài nhất Việt Nam, lớn thứ hai Nam Bộ, chỉ sau sông Cửu Long. Sông chảy qua các tỉnh Lâm Đồng, Đăk Lăk, Đăk Nông, Bình Phước, Đồng Nai và đổ ra Biển Đông ở khu vực huyện Cần Giờ, TP HCM. Trên tuyến sông có một số cảng lớn như Cát Lái, Bình Dương. Quốc lộ 1 và đường sắt vượt sông Đồng Nai ở TP Biên Hoà.

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