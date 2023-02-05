Quảng Ninh: Rủ nhau ra hồ chơi, hai học sinh lớp 1 đuối nước tử vong thương tâm

Xã hội 05/02/2023 06:10

Vào ngày 4/2, ông Bùi Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 học sinh lớp 1 tử vong.

Theo thông tin từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, vào ngày 4/2, ông Bùi Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 học sinh lớp 1 tử vong.

 

Cụ thể, vào khoảng 15 giờ 30 ngày 4/2, cháu L.T.G và cháu B.H.P, cùng sinh năm 2016, học sinh Trường Tiểu học Phong Hải, trú tại Khu 5, phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) rủ nhau sang hồ nước Cầu Miếu (phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên) chơi và không may bị ngã xuống hồ.

Quảng Ninh: Rủ nhau ra hồ chơi, hai học sinh lớp 1 đuối nước tử vong thương tâm - Ảnh 1
Hai học sinh đuối nước được đưa đến Trạm Y tế cấp cứu nhưng đã không qua khỏi - Ảnh: Báo Gia Đình và Xã Hội

Theo thông tin từ báo Gia Đình và Xã Hội, tại thời điểm xảy ra vụ việc do trời mưa và vắng người qua lại nên không ai phát hiện ra. Khi người dân gần đó phát hiện đã đưa các cháu vào Trạm Y tế phường Phong Cốc cứu chữa song cả 2 cháu đã tử vong. Thi thể 2 học sinh đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết, thi thể 2 học sinh xấu số đã được bàn giao cho người thân lo hậu sự; đồng thời lãnh đạo địa phương đã đến động viên, chia sẻ và hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Ngoài ra, em L.T.G và B.H.P hiện đang học lớp 1, trường Tiểu học Phong Hải (thị xã Quảng Yên).

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