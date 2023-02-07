Thông tin bất ngờ trong vụ lật thuyền trên sông Đồng Nai khiến 1 thai phụ tử vong

Xã hội 07/02/2023 06:17

Vào ngày 6/2, Sở Giao thông vận tải TP.HCM đề cập trong báo cáo gửi Ủy ban nhân dân về vụ tai nạn đường thủy trên sông Đồng Nai thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM đã báo cáo UBND TP về vụ tai nạn đường thủy trên sông Đồng Nai (thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai), xảy ra sáng 5/2, khiến 12 người rơi xuống sông, 1 người tử vong. Về hoạt động đưa rước hành khách qua sông Đồng Nai, Sở GTVT khẳng định, phía đầu bến tại chùa Phước Long (TP Thủ Đức) chưa được Sở công bố hoạt động bến khách ngang sông theo quy định.

Cụ thể, chiếc thuyền lật trên sông Đồng Nai cũng không được cấp phép chở khách từ chùa Phước Long (TP Thủ Đức) qua bến đò Xưa (phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Thông tin bất ngờ trong vụ lật thuyền trên sông Đồng Nai khiến 1 thai phụ tử vong - Ảnh 1
Chiếc đò bị chìm khiến 1 người tử vong - Ảnh: Báo Giao Thông

Theo thông tin từ Vietnam+/Thông tấn xã Việt Nam, Sở Giao thông Vận tải thông tin thêm khu vực này có bến khách ngang sông từ chùa Hội Sơn qua chùa Phước Long (đều thuộc phường Long Bình, thành phố Thủ Đức) và ngược lại, hiện do Hợp tác xã đò khách Phước Bình Mỹ là chủ bến.

Bến khách này được Sở công bố hoạt động ngày 30/3/2022, có thời hạn đến ngày đến ngày 1/4/2023. Phương tiện hoạt động tại bến gồm 17 phương tiện, với sức chở từ 20-50 người. Trong quá trình hoạt động từ trước đến nay, bến này hoạt động bảo đảm an toàn (chưa có xảy ra sự cố tai nạn giao thông đường thủy); phương tiện có đầy đủ giấy tờ đăng ký, đăng kiểm; người điều khiển phương tiện có chứng chỉ chuyên môn theo quy định.

Trung tâm Quản lý Đường thủy, Ủy ban Nhân dân phường Long Bình (thành phố Thủ Đức) phối hợp các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở chủ bến, hướng dẫn và yêu cầu hành khách phải mặc áo pháo, sử dụng phao cứu sinh khi tham gia giao thông và duy trì đầy đủ các điều kiện an toàn hoạt động bến theo quy định.

Thông tin bất ngờ trong vụ lật thuyền trên sông Đồng Nai khiến 1 thai phụ tử vong - Ảnh 2
Thuyền chở khách ngang sông Đồng Nai trong địa phận TP.HCM từ TP Thủ Đức qua chùa Phước Long - Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, khoảng 8h50 ngày 5/2, phương tiện chở 12 người di chuyển từ hướng chùa Phước Long (thuộc cù lao Bà Sang, TPHCM) đến bến đò Xưa (phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để trả khách. Phương tiện rời bến và cách chùa Phước Long khoảng 60m thì xảy ra va chạm với phương tiện chở container trọng tải hơn 2.000 tấn đi từ hướng hạ lưu lên cảng Đồng Nai giao hàng hóa. Vụ va chạm khiến bà Nguyễn Thị Hương (SN 1992) tử vong.

Ngay sau khi nhận thông tin sự việc, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Trạm Biên phòng cửa khẩu Nhà Rồng TPHCM phong tỏa hiện trường, điều tiết phương tiện, tổ chức cứu hộ đưa được 11 khách lên bờ an toàn. Đồng thời, cơ quan chức năng trục vớt thi thể nạn nhân tử vong do kẹt trong phương tiện, thông báo thân nhân đến nhận diện, lo hậu sự.

Hiện tại, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục thụ lý hồ sơ điều tra nguyên nhân vụ việc.

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