Vào ngày 6/2, mạng xã hội lan truyền bài đăng của cư dân chung cư Le Grand Jardin Sài Đồng (ở quận Long Biên, Hà Nội), tố cáo việc bị một người hàng xóm, thường xuyên chửi bới, đe dọa.

Theo thông tin từ báo Gia Đình và Xã Hội, vào ngày 6/2, mạng xã hội lan truyền bài đăng của cư dân chung cư Le Grand Jardin Sài Đồng (ở phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội), tố cáo việc bị một người hàng xóm, nghi có vấn đề về tâm thần, thường xuyên chửi bới, đe dọa. Cụ thể, nội dung bài đăng thông tin, vào đầu năm 2022, người phụ nữ tên P.T.H.Y. chuyển về sống tại một căn hộ ở tầng 9, tòa nhà L3, chung cư trên. Khi đó, những cư dân ở các căn xung quanh thường xuyên thấy những biểu hiện lạ của chị Y. như la hét, khóc lóc ở hành lang, chửi bới hàng xóm, nghi ngờ những người xung quanh hãm hại.

"Chị ta luôn luôn cho rằng có người theo dõi nhằm hãm hại chị ta và nghi ngờ tất cả mọi người xung quanh, bị ám ảnh về tiếng ồn và khăng khăng là tất cả mọi người cố ý quăng cửa mạnh để gây ảnh hưởng tới chị ta", tài khoản A.Q. kể lại. Đển tháng 11/2022, từ hình ảnh camera giám sát, họ phát hiện chị Y. cầm 2 con dao đi dọc hành lang. Sau khi vào nhà, chị Y. ném dao từ trong ra ngoài khu vực đi lại chung. Gần đây nhất, đêm 30 Tết nguyên đán, chị Y. tiếp tục gào thét, chửi bới lăng mạ hàng xóm. Ngày mùng 4 Tết, người phụ nữ này còn mang dao, chảo phá hoại 2 căn hộ trong toà nhà, chĩa dao đe doạ người khác...

Theo chị Q., cơ quan công an tiếp nhận vụ việc có đến nhà, bấm chuông nhưng người phụ nữ này cố thủ trong nhà, không mở cửa, liên tục chửi bới, văng tục. Đáng chú ý, những cư dân này khi trình báo vụ việc với ban quản lý tòa nhà thì nhận lại được những biện pháp "chưa đủ mạnh". Hiện, theo người tố cáo, tầng 9 của tòa nhà được ban quản lý chung cư cắt cử một bảo vệ ngồi trực riêng. Hình ảnh chị Y. 2 tay cầm 2 dao đi dọc hành lang chung cư - Ảnh: VTC News Theo thông tin từ VTC News, liên quan đến sự việc trên, đại diện Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang xác minh thông tin người phụ nữ có biểu hiện bất thường cầm dao đe doạ hàng xóm ở chung cư Le Grand Jardin (phường Phúc Đồng). "Chúng tôi đang xác minh thân nhân người phụ nữ này để đưa chị ta đi chữa bệnh. Người này sống cùng mẹ già bị tai biến nằm một chỗ, vì vậy chúng tôi phải lên phương án tìm người trông coi bà cụ", đại diện Công an quận Long Biên thông tin.

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