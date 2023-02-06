Vụ chủ chó đấm người đàn ông bảo vệ con: Gia đình nạn nhân chịu ảnh hưởng xấu đến sức khỏe lẫn tinh thần

Xã hội 06/02/2023 17:11

Anh Nguyễn Hoàng Dũng (34 tuổi, người bị đánh) cho hay gia đình anh đang tham khảo ý kiến của luật sư, để xử lý sự việc theo quy định của pháp luật.

Những ngày vừa qua, sự việc một người đàn ông sống tại Chung cư Q.7 Saigon Riverside trên đường Đào Trí, P.Phú Thuận, Q.7 (TP.HCM) - người cha bảo vệ con trai trước chó thả rông trong chung cư, thì bị chủ chó hành hung nhập viện khiến dư luận phẫn nộ. 

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, anh Đào Thế Vinh (28 tuổi, chủ chú chó) xác nhận sự việc nói trên. Anh Vinh cho biết tối đó, anh cùng chú chó của mình đi lấy đồ dưới sảnh chung cư. Vì tranh thủ đi nhanh về nhanh nên anh không rọ mõm hay xích chó của mình.

Ngoài ra, theo lời anh Vinh, khi chó của anh cắn vào đồ chơi của em bé theo kiểu cắn yêu, không có dấu hiệu tấn công hay gây nguy hiểm, thì anh Dũng có dùng chân đá con chó ra. Lúc đó, vì xót cho chó mình nuôi, anh thừa nhận bản thân đã mất kiềm chế, bộc phát hành động không đúng. 

Sau khi trở về phòng và ngẫm lại hành động của mình, anh cho biết có cùng bạn xuống bảo vệ để tìm số phòng của anh Dũng, tìm cách xin lỗi. Tuy nhiên vì không có bảo vệ và nhân viên chung cư thời điểm đó nên anh trở lại phòng. Gần 2 tiếng sau, anh được Công an P.Phú Thuận (Q.7) mời lên làm việc. Đồng thời, chủ nhân chú chó cho biết mình ăn năn và đây là bài học kinh nghiệm xương máu của bản thân. 

Vụ chủ chó đấm người đàn ông bảo vệ con: Gia đình nạn nhân chịu ảnh hưởng xấu đến sức khỏe lẫn tinh thần - Ảnh 1
Anh Vinh (áo đỏ) đánh anh Dũng tại sảnh chung cư tối ngày - Ảnh: Báo Thanh Niên

Về phía nạn nhân, theo thông tin từ báo Dân Trí, anh Nguyễn Hoàng Dũng (34 tuổi, người bị đánh) cho hay gia đình anh đang tham khảo ý kiến của luật sư, để xử lý sự việc theo quy định của pháp luật.

Anh Dũng chia sẻ, khi thấy con chó tiến tới, con anh đã lùi lại, không có ý định chơi với chó. "Tôi cũng có ngăn cản vì con chó dù trông nhỏ với người lớn nhưng khá to so với trẻ em. Dù tôi nhắc nhở nhưng chủ chó không có động thái gì, con chó thì càng tiến sát đến gần con nên tôi mới dùng chân đẩy ra. Lúc đó chủ chó đánh mạnh khiến tôi không phản ứng kịp, té ngã ra phía sau", anh Dũng kể.

Sau đó, anh Dũng sờ vào mặt thấy máu chảy nhiều, mắt kính vỡ nát. Người chủ cũng không hỏi anh có sao không mà chỉ nói "có tao ở đây mà mày dám đánh chó tao, chó tao còn nhỏ nó biết cái gì?". Theo nạn nhân, sự việc khiến anh và gia đình chịu ảnh hưởng xấu đến sức khỏe lẫn tinh thần.

"Con tôi sợ, hoảng loạn luôn. Sau khi sơ cứu ở bệnh viện, tôi quay lại đồn công an để làm việc thì vợ con tôi cũng đi theo, ngủ quên ở đồn đến 1h sáng. Hiện tại con tôi cũng hạn chế ra ngoài, vợ chồng tôi cố gắng vui vẻ với bé", anh Dũng nói.

Vụ chủ chó đấm người đàn ông bảo vệ con: Gia đình nạn nhân chịu ảnh hưởng xấu đến sức khỏe lẫn tinh thần - Ảnh 2
Anh Dũng chảy nhiều máu sau khi bị anh Vinh đánh mạnh vào mặt - Ảnh: Báo Dân Trí
Vụ chủ chó đấm người đàn ông bảo vệ con: Gia đình nạn nhân chịu ảnh hưởng xấu đến sức khỏe lẫn tinh thần - Ảnh 3
Giấy chứng nhận thương tích của anh Dũng tại Bệnh viện - Ảnh: Báo Thanh Niên

Khi đến trụ sở công an làm việc, người chủ chó có xin lỗi gia đình anh Dũng nhưng một người phụ nữ đi cùng lại thách thức "chuyện này có chút xíu, có làm cũng không tới đâu". 

Theo giấy chứng nhận thương tích của bệnh viện, anh Dũng được chẩn đoán: sưng bầm vùng gò má trái, trầy xước gò má trái, rách mí mắt trái và phải khâu 5 mũi, vỡ mảnh răng cửa hàm dưới trái, ngực trái có vết sưng. Anh Dũng đã có đơn đề nghị Công an quận 7 được giám định thương tích, khởi tố người liên quan. 

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