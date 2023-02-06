Án mạng kinh hoàng tại Thanh Hóa: Vợ bị 15 vết đâm tử vong, chồng nguy kịch với khoảng 30 nhát đâm

Xã hội 06/02/2023 16:49

Ngày 6/2, Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra vụ án mạng khiến một người tử vong tại thôn Lê Lợi, xã Hoằng Đông, huyện Hoằng Hóa.

Theo thông tin từ VTC News, lãnh đạo địa phương, khoảng 5h sáng ngày 6/2, một phụ nữ đến nhà chị Chu Thị Thắng (sinh năm 1978, trú thôn Lê Lợi, xã Hoằng Đông) để rủ đi chùa. Thấy cửa nhà đóng kín, gọi không ai thưa, điện thoại không liên hệ được, người này đã hô hào người dân phá khóa. Sau đó, người dân phát hiện chị Thắng đã tử vong. Anh Chu Huy Hưng (chồng chị Thắng, sinh năm 1978) bị nhiều vết thương trên người.

Nhận được tin báo, Công an huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân án mạng.

Án mạng kinh hoàng tại Thanh Hóa: Vợ bị 15 vết đâm tử vong, chồng nguy kịch với khoảng 30 nhát đâm - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra án mạng - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ Zing, tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có một con dao gọt hoa quả và một con dao rựa. Nạn nhân tử vong với khoảng 15 nhát đâm ở người và tay, trong đó có một nhát trúng tim.

"Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng loại bỏ nghi vấn gia đình nạn nhân bị sát hại. Người chồng sau khi đâm tử vong vợ đã dùng dao tự tử với khoảng 30 nhát đâm. Sức khỏe người này đang nguy kịch", lãnh đạo UBND xã Hoằng Đông nói.

Ngoài ra, chia sẻ thêm về nghi phạm, vị này cho biết người chồng mắc bệnh tim, đang được hưởng trợ cấp của Nhà nước. Người đàn ông này thường xuyên uống rượu nên thường có biểu hiện hoang tưởng.

 

 

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