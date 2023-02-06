Nguyên nhân vụ xe khách đối đầu xe đầu kéo khiến vợ chồng tài xế tử vong ở Lạng Sơn

Xã hội 06/02/2023 16:36

Vào chiều ngày 6/2, cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông khiến 2 vợ chồng là lái và phụ xe khách tử vong.

Theo thông tin từ Vietnamnet, lực lượng chức năng đã xác định, trong lúc di chuyển trên quốc lộ 1A, xe khách bất ngờ đánh lái sang làn đường đối diện rồi húc vào xe đầu kéo khiến 2 người tử vong.

Vụ tai nạn khiến phụ xe khách là chị N.T.V (SN 1975, trú thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, Bắc Giang) tử vong tại chỗ. Tài xế xe khách N.V.A (chồng chị V.) tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Một người khác bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện.

Nguyên nhân vụ xe khách đối đầu xe đầu kéo khiến vợ chồng tài xế tử vong ở Lạng Sơn - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người tử vong - Ảnh: VTC News
Nguyên nhân vụ xe khách đối đầu xe đầu kéo khiến vợ chồng tài xế tử vong ở Lạng Sơn - Ảnh 2
Sau cú va chạm, xe khách vỡ nát phần bên phải - Ảnh: Vietnamnet

Ngoài ra, ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Ban ATGT tỉnh Lạng Sơn đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân 2 triệu đồng.

Đồng thời, cần chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan kịp thời vào cuộc điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định.

Nguyên nhân vụ xe khách đối đầu xe đầu kéo khiến vợ chồng tài xế tử vong ở Lạng Sơn - Ảnh 3
Đại diện Ban ATGT tỉnh Lạng Sơn thăm hỏi nạn nhân trong vụ TNGT giữa xe khách và xe đầu kéo chiều 5/2 - Ảnh: Báo An Ninh Thủ Đô

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, vào lúc 14h ngày 5/2, anh N.V.A (SN 1970, trú Hà Nội) lái xe khách hướng Hà Nội – Lạng Sơn, trên xe có một phụ xe và 5 hành khách. Khi đi đến km28+100 Quốc lộ 1A (thuộc địa phận thôn Nà Phước, xã Vân Thuỷ, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn), xe khách đâm vào ô tô đầu kéo do anh N.M.P (SN 1979, trú tại TP Tuy Hoà, Phú Yên) đi hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến phụ xe khách là chị N.T.V (SN 1975, vợ của tài xế N.V.A) thiệt mạng tại chỗ, tài xế N.V.A tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Hai hành khách bị thương đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Cả 2 phương tiện đều bị hư hỏng.

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