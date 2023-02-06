Sáng ngày 6/2, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) cho biết, hiện còn 31 ca (8 nam, 23 nữ) bị ngộ độc do ăn chè đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, liên quan vụ 35 người bị ngộ độc do ăn chè, vào chiều ngày 6/2, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới Nguyễn Phước Bình cho biết sức khỏe 31 người đang điều trị tại đây đã ổn định, còn 4 người bị nặng phải chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang.

"Chúng tôi đang theo dõi sức khỏe 31 ca bệnh này và đã qua cơn nguy hiểm, không còn đau bụng, tiêu chảy hay nôn, ói đồng thời, vẫn tiếp tục theo dõi đến khi bệnh nhân thật sự khỏe mạnh mới cho xuất viện" – ông Bình nói.

2 bệnh nhân bị suy đa cơ quan, phải lọc máu liên tục và điều trị hồi sức tích cực - Ảnh: Báo Người Lao Động

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cho biết tại đây đang điều trị 4 ca nặng có dấu hiệu bị sốc nhiễm trùng. Trong đó, 2 bệnh nhân bị suy đa cơ quan, phải lọc máu liên tục và điều trị hồi sức tích cực. Nặng nhất là bệnh nhân N.TH. bị hôn mê, phải thở máy, lọc máu, dùng kháng sinh mạnh, thuốc vận mạch liều rất cao... tiên lượng xấu.

Bệnh nhân ngộ độc nặng đang điều trị hồi sức tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang - Ảnh: Báo An Giang

Trước đó, theo thông tin từ báo An Giang, các bệnh nhân này đã ăn chè đậu trắng do bà Nguyễn Thị Ánh T. (44 tuổi, ngụ ấp Long Hòa 2, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới) nấu vào chiều 3/2. Sáng 4/2, bà T. phát chè miễn phí cho người dân trong ấp (không rõ số lượng).

Sau khi ăn chè, đến 23 giờ, ngày 4/2, nhiều người phát bệnh, có triệu chứng đau bụng, tiêu chảy nhiều lần, nôn, sốt..., được chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới cấp cứu.

Hiện tại, các ngành chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ ngộ độc.

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