Thông tin từ UBND xã Hoằng Đông cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến một người chết, một người bị thương.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào trưa ngày 6/2, tin từ Ủy ban nhân dân huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn vừa phát hiện vụ việc 2 vợ chồng thương vong chưa rõ nguyên nhân.

Cụ thể, vào sáng sớm ngày 6/2, người dân lúc đi qua nhà ông Chu Huy H. (SN 1978; ngụ thôn Lê Lợi, xã Hoằng Đông, huyện Hoằng Hóa) đã tá hỏa khi phát hiện ông H. bị thương nặng bên cạnh là bà Chu Thị H. (SN 1978; vợ ông H.) tử vong.

Hiện trường vụ án nghi chồng giết vợ rồi tự sát - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ Zing, ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Hoằng Đông đã tới bảo vệ hiện trường đồng thời phối hợp với Công an huyện Hoằng Hóa và Công an tỉnh Thanh Hóa khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo lãnh đạo xã, người chồng sau khi đâm chết vợ đã dùng dao tự tử. Người đàn ông này đang được người dân đưa đi cấp cứu. "Hai vợ chồng cùng sinh năm 1978. Người chồng bị bệnh tim, được hưởng trợ cấp nên làm ở nhà. Người vợ làm công nhân. Hai vợ chồng có 2 đứa con rất ngoan, vợ chồng trước giờ sống chan hòa, chưa từng có điều tiếng gì", lãnh đạo UBND xã Hoằng Đông nói.

Ngoài ra, vợ chồng ông H. là lao động tự do và có 2 người con. Ông H. hiện đang hưởng trợ cấp theo Nghị định 67 do mất sức lao động.

Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

