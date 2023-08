Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào chiều ngày 6/2, Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết liên quan đến vụ lật thuyền trên sông Đồng Nai khiến 1 người chết, đơn vị đã lập hồ sơ, chuyển vụ việc cho Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) để thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Cụ thể, vào ngày 5/2, khi xảy ra vụ việc, Công an TP.Biên Hòa đã cử lực lượng cảnh sát giao thông và cán bộ điều tra có mặt tại hiện trường để điều tra, xác minh vụ việc. Sau khi khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng xác định vị trí xảy ra tai nạn trên sông Đồng Nai nhưng nằm trên tọa độ thuộc địa bàn TP.Thủ Đức, TP.HCM, do đó đã quyết định giao vụ việc lại cho Công an TP.Thủ Đức tiếp tục điều tra.

Chiếc đò được trục vớt neo đậu bên bờ sông Đồng Nai - Ảnh: Báo Giao Thông

Về phần phương tiện bị lật, theo Chi cục đăng kiểm số 6, Cục Đăng kiểm Việt Nam, thuyền mang số hiệu ĐN - 1228 do bà Nguyễn Thị Ngọc H. (phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) là chủ sở hữu, có số đăng kiểm: ĐN-1228/V60-00582.