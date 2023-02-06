Diễn biến MỚI về vụ lật thuyền trên sông Đồng Nai khiến 1 thai phụ tử vong thương tâm

Xã hội 06/02/2023 16:06

Vào chiều ngày 6/2, Công an Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thông tin mới liên quan đến vụ lật thuyền trên sông Đồng Nai khiến 1 người phụ nữ mang thai tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào chiều ngày 6/2, Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết liên quan đến vụ lật thuyền trên sông Đồng Nai khiến 1 người chết, đơn vị đã lập hồ sơ, chuyển vụ việc cho Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) để thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

 

Cụ thể, vào ngày 5/2, khi xảy ra vụ việc, Công an TP.Biên Hòa đã cử lực lượng cảnh sát giao thông và cán bộ điều tra có mặt tại hiện trường để điều tra, xác minh vụ việc. Sau khi khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng xác định vị trí xảy ra tai nạn trên sông Đồng Nai nhưng nằm trên tọa độ thuộc địa bàn TP.Thủ Đức, TP.HCM, do đó đã quyết định giao vụ việc lại cho Công an TP.Thủ Đức tiếp tục điều tra.

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Chiếc đò được trục vớt neo đậu bên bờ sông Đồng Nai - Ảnh: Báo Giao Thông

Về phần phương tiện bị lật, theo Chi cục đăng kiểm số 6, Cục Đăng kiểm Việt Nam, thuyền mang số hiệu ĐN - 1228 do bà Nguyễn Thị Ngọc H. (phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) là chủ sở hữu, có số đăng kiểm: ĐN-1228/V60-00582.

 

Ngoài ra, tàu có công suất máy chính 12CV, chở được 12 người. Phương tiện này được Trung tâm quản lý đường thủy (Sở GTVTT TP.HCM) kiểm tra ngày 19/01/2023, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường số 00061/23S50, thời hạn giấy chứng nhận ngày 26/01/2024.

Diễn biến MỚI về vụ lật thuyền trên sông Đồng Nai khiến 1 thai phụ tử vong thương tâm - Ảnh 2
Phương tiện bị lật vẫn còn hạn đăng kiểm - Ảnh: Báo Dân Việt

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào 9h sáng ngày 5/2, thuyền trưởng Nguyễn Trường Chinh (28 tuổi, ngụ phường Long Bình Tân, TP Biên Hoà) điều khiển thuyền chở theo 12 người trên sông Đồng Nai. Lúc này, thuyền đang chạy theo hướng chùa Phước Long (TP Thủ Đức, TP HCM) đến bến đò Xưa, phường Long Bình Tân, TP Biên Hoà để trả khách.

Khi thuyền vừa rời bến (cách chùa Phước Long khoảng 200m) thì xảy ra va chạm với sà lan hơn 2000 tấn từ hướng cù lao Ba Sang (phường Long Bình Tân, Đồng Nai) đến cảng Đồng Nai giao hàng, do Trần Thanh Tâm (49 tuổi, ngụ Cần Thơ) làm thuyền trưởng.

Cú va chạm mạnh khiến chiếc thuyền lật úp khiến 13 người rơi xuống sông. Trong đó, có một nạn nhân Nguyễn Thị Hương (32 tuổi, mang bầu 3 tháng, ngụ phường An Bình, TP Biên Hoà) bị đuối nước không qua khỏi.

Sau sự việc trên, ông Nguyễn Phan Trong, Chánh thanh tra giao thông (Sở GTVT tỉnh) cho biết  để đảm bảo an toàn các bến bãi nhất là bến hành khách, lãnh đạo Thanh tra giao thông sẽ tăng cường chỉ đạo Đội Thanh tra giao thông đường thủy phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các chủ bến. Việc này nhằm đảm bảo hành khách đi đò, phà phải mặc áo phao, có dụng cụ nổi cầm tay. Để tăng cường đảm bảo an toàn các bến bãi, lực lượng chức năng sẽ tổng kiểm tra, nhắc nhở các bến khách ven sông, bến vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

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