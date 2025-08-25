Mất chiếc vòng vàng trị giá 110 triệu đồng, chủ nhà sốc khi phát hiện ra con mèo của mình chính là thủ phạm

Một người phụ nữ họ Vương ở Quế Lâm, Trung Quốc, gần đây đã làm mất một chiếc vòng tay vàng trị giá khoảng 30.000 Nhân dân tệ (110 triệu đồng) sau khi con mèo cưng của cô vô tình đẩy nó vào thùng rác.

