Vào ngày 24/4, các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đang phối hợp với Công an quận 12 làm rõ vụ vợ tử vong còn chồng rơi lầu.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 24/4, các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đang phối hợp với Công an quận 12 làm rõ vụ vợ tử vong còn chồng rơi lầu.

Cụ thể, vào khoảng 7 giờ 30 sáng cùng ngày, người dân sinh sống ở Block C chung cư Tecco Green Nest trên đường Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Q.12 nghe tiếng động mạnh ở mái tôn khu nhà xe (ngang với tầng 3 chung cư).

Block C của chung cư, nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, khi người dân và bảo vệ chạy lên thì thấy một người đàn ông bị thương, người này tên N.G.T (37 tuổi). Xe cứu thương sau đó tới đưa người này đi cấp cứu. Lực lượng bảo vệ lên căn hộ của gia đình anh này ở Block chung cư trên thì phát hiện người vợ là chị T.T.H (38 tuổi) đã chết.

Ngay khi nhận tin báo, Công an phường Tân Thới Nhất và Công an Quận 12 nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ CATP khám nghiệm, ghi lời khai nhân chứng, tiến hành các bước điều tra làm rõ nguyên nhân.

Qua điều tra hiện trường ban đầu, hai vợ chồng trên 30 tuổi, cả hai có 2 con nhỏ, người vợ làm việc tại một ngân hàng.

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