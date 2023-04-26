Chị N.P. vẫn chưa hết hoang mang và bàng hoàng khi kể lại giây phút nhận ra người bạn của mình tử vong, chồng nạn nhân rơi xuống từ tầng cao.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào chiều 24/4, chị N.P. không tránh khỏi cảm xúc khi kể lại giây phút nhận ra người bạn của mình tử vong, chồng nạn nhân rơi xuống từ tầng cao. Chị P. kể, khoảng 7h30, khi chị đang ăn sáng để chuẩn bị đưa con đi học thì nghe tiếng động mạnh phát ra từ phía dưới mái tôn dưới chung cư. Khi xuống nhà xe, chị thấy người đàn ông rơi xuống nhưng không dám nghĩ đó là chồng người bạn của mình.

Tòa nhà chung cư nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Dân Trí Nhân chứng chia sẻ, nạn nhân là chị T.T.H. (38 tuổi) nhân viên ngân hàng quê ở Nghệ An, còn chồng là anh N.G.T. (37 tuổi) làm bên đường sắt. Cùng sống chung tầng tại Block C từ lâu, chị P. thấy H. là người năng nổ. Thời điểm dịch bệnh, chị H. còn là người đứng ra hỗ trợ đồ ăn, thức uống cho nhiều bà con cư dân chung cư.

Một năm trở lại đây, gia đình chị H. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Có thời điểm nạn nhân kể với chị P. đã làm đơn ly hôn. Chị P. cho biết thêm, cha mẹ nạn nhân H. ly thân. Cha chị H. vừa mất khoảng một tháng trước, còn người mẹ thì sống ở nước ngoài. Nhà nạn nhân có 2 bé gái (một bé 9 tuổi, một bé hơn 1 tuổi) bây giờ không biết phải làm sao. Nơi người đàn ông rơi từ tầng cao xuống - Ảnh: VOV Trước đó, theo thông tin từ VOV, vào gần 8h sáng 24/4, người dân sống ở chung cư Tecco Tower Tham Lương (phường Tân Thới Nhất, Quận 12) nghe tiếng động mạnh tại khu vực mái tôn khu nhà xe nên tới kiểm tra. Tới nơi, người dân nhìn thấy ông N.G.T. (37 tuổi) rơi ở mái tôn tầng 3, sau đó mái tôn thủng, ông T. rơi xuống đất. Ngay lập tức, bảo vệ khu chung cư và người dân đã đến hỗ trợ băng bó vết thương cho ông T., gọi xe cứu thương đưa nạn nhân đi cấp cứu. Bảo vệ chung cư lên căn hộ của ông T. thì phát hiện vợ ông là bà T.T.H. (38 tuổ) tử vong tại chỗ. Nhận được tin báo, Công an Quận 12 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Bước đầu, cảnh sát nghi vấn người chồng giết vợ rồi tự tử. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra và làm rõ.

TP.HCM: Bàng hoàng vợ tử vong bên trong căn hộ, chồng rơi từ tầng 15 chung cư Vào ngày 24/4, các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đang phối hợp với Công an quận 12 làm rõ vụ vợ tử vong còn chồng rơi lầu.

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