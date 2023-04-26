NÓNG: Viện kiểm sát TP.HCM đề nghị tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng

Dựa vào cáo trạng cho thấy, từ khoảng tháng 3/2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội, Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của 10 cá nhân, gồm: ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Ðặng Thị Hàn Ni (nhà báo, thạc sĩ luật Hàn Ni), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển, bà Ðinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Việt Hà.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào ngày 26/4, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM hoàn tất cáo trạng, truy tố ra trước Tòa án nhân dân TP.HCM, đề nghị xét xử bị can Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, Bình Dương) và 4 đồng phạm về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", xảy ra tại TP.HCM và Bình Dương.

Theo thông tin từ báo Lao Động, bị can Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác, trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Phương Hằng khai nhận, các thông tin đã phát ngôn về các cá nhân trên là do đọc trên mạng internet, báo chí và nằm mơ... chứ chưa được kiểm chứng và không có căn cứ.

3 bị can còn lại Nhi, Hà, Tân đã thực hiện các nhiệm vụ: đăng tin trên mạng xã hội Facebook về tiêu đề, thời điểm, đường dẫn đến kênh YouTube, TikTok sẽ phát livestream; in các nội dung mà bị can Nguyễn Phương Hằng sẽ phát ngôn, đưa cho bị can Nguyễn Phương Hằng trước các buổi livestream; chuẩn bị, sử dụng các phương tiện, thiết bị điện tử để phục vụ livestream và phát livestream trên các tài khoản mạng xã hội của bị can Nguyễn Phương Hằng...

Ngoài ra, để tăng độ tin cậy cho những phát ngôn của mình, Nguyễn Phương Hằng mời tiến sĩ luật Đặng Anh Quân tham gia vào buổi livestream của mình. Khi Hằng phát ngôn xúc phạm người khác thì Đặng Anh Quân tương tác, phát ngôn về nội dung liên quan. Theo CQĐT, Đặng Anh Quân đã góp phần cổ vũ về tinh thần, tiếp thêm ý chí cho Hằng thực hiện hành vi phạm tội.

Bị can Nguyễn Thị Mai Nhi và Lê Thị Thu Hà khai nhận tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an nhân dân

Bên cạnh đó, tại cơ quan điều tra, 10 người bị hại đều có những yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường, hoặc xin lỗi công khai. Trong đó, nghệ sĩ Hoài Linh, ông Nguyễn Đức Hiển, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Việt Hà không yêu cầu bồi thường vật chất, chỉ yêu cầu Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm xin lỗi; ca sĩ Vy Oanh chưa có yêu cầu bồi thường về vật chất, yêu cầu Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm xin lỗi; bà Hàn Ni yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật; bà Đinh Thị Lan không yêu cầu bồi thường.

Riêng vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên yêu cầu Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm bồi thường về tổn thất vật chất gần 31 tỉ đồng... Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng yêu cầu Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm xin lỗi công khai, và bồi thường thiệt hại về vật chất hơn 43 tỉ đồng.