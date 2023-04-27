8 học sinh ở Đồng Xoài nhập viện cấp cứu sau khi ăn gói kẹo ở ngoài cổng trường

8 trong số 18 học sinh Trường tiểu học Tân Thành B, xã Tân Thành, TP. Đồng Xoài nghi bị ngộ độc thực phẩm và đã được đưa đến Trung tâm Y tế thành phố theo dõi kịp thời.

Theo thông tin từ báo Bình Phước, vào sáng ngày 27/4, 8 trong số 18 học sinh Trường tiểu học Tân Thành B, xã Tân Thành, TP. Đồng Xoài nghi bị ngộ độc thực phẩm và đã được đưa đến Trung tâm Y tế thành phố theo dõi kịp thời. Cụ thể, một số học sinh lớp 4/2 của trường mua một gói kẹo ở ngoài cổng trường, sau đó đưa vào cho 18 bạn cùng ăn. Trong đó, có 8 em sau một giờ ăn đã bị đau bụng, đau đầu, nôn ói. Gói kẹo các em học sinh đã dùng và được nghi là tác nhân gây ra vụ ngộ độc.

Các em học sinh đang được chăm sóc và theo dõi sức khỏe tại Trung tâm Y tế thành phố Đồng Xoài - Ảnh: Báo Bình Phước Gói kẹo các em học sinh đã dùng và được nghi là tác nhân gây ra vụ ngộ độc - Ảnh: Báo Bình Phước Ngay sau đó, nhà trường đã báo cáo chính quyền địa phương và ngành y tế thành phố đến lập biên bản, xác minh vụ việc. Trung tâm Y tế thành phố Đồng Xoài đã kịp thời đưa các em học sinh đến trung tâm theo dõi. Hiện nay, sức khỏe của các em tạm ổn và đang tiếp tục được theo dõi. Các em học sinh đang được chăm sóc và theo dõi sức khỏe tại Trung tâm Y tế thành phố Đồng Xoài. Trước đó, một trường hợp tương tự cũng xảy ra vào sáng 25/4, theo thông tin từ VTC News, bà Nguyễn Thị Tường Vân, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng GD&ĐT thị xã Kỳ Anh cho biết, 5 học sinh bị ngộ độc đã đi học trở lại, còn một em xin nghỉ thêm. Đơn vị đã chỉ đạo Trường TH và THCS Kỳ Hoa phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã và cơ quan chức năng kiểm tra, xét nghiệm, tìm nguyên nhân sự việc.

6 học sinh lớp 3C xuất hiện triệu chứng buồn nôn ói và đau bụng sau khi uống sữa - Ảnh: VTC News 8h ngày 24/4, Trường TH và THCS Kỳ Hoa được Công ty TNHH Trương Đoàn trao tặng 693 hộp sữa Nestle Milo. Qua kiểm tra, sữa có 2 thời hạn sử dụng. Một loại đến 7/2023 và một loại có hạn sử dụng đến tháng 11/2023. Đến 9h30 cùng ngày, 6 học sinh lớp 3C xuất hiện triệu chứng buồn nôn ói và đau bụng. Nhà trường đưa các em đến trạm y tế xã theo dõi và truyền dịch. Đến 12h cùng ngày, 6 học sinh được về nhà theo dõi. Liên quan đến sự việc, thầy Phan Văn Tuấn, Hiệu trưởng Trường TH và THCS Kỳ Hoa cho biết, 5 em đã đi học, còn 1 em bị bệnh nền nên xin nghỉ thêm để điều trị.

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