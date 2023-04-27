Vụ va chạm giữa xe ô tô 7 chỗ, xe tải và xe máy khiến 1 người chết và 5 người bị thương, đang gây ùn tắc cục bộ khu vực cầu La Ngà (Bình Thuận).

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào lúc 13h ngày 27/4, Trạm Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên địa bàn.

Vào gần trưa cùng ngày, ôtô 7 chỗ biển số 86A-117.72 do ông V.T.U. (56 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) lái chở theo vợ, con dâu và cháu gái lưu thông trên Quốc lộ 20 hướng lên Đà Lạt. Khi đến cầu La Ngà (xã La Ngà, huyện Định Quán), ôtô xảy ra va chạm với xe tải biển số 60H-070.78 và xe máy biển số 60B3-831.27 lưu thông từ hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu ôtô 7 chỗ hư hỏng, 6 người trên 3 phương tiện bị thương. Do vết thương quá nặng, ông U. đã tử vong.

Vụ tai nạn khiến tài xế ôtô 7 chỗ tử vong, 5 người khác bị thương - Ảnh: Báo Đồng Nai

Xe ô tô 7 chỗ hư hỏng phần đầu, kiếng chắn gió bể nát, túi khí phía trước bung toàn bộ - Ảnh: Báo Đồng Nai

Giao thông ùn ứ kéo dài sau vụ tai nạn - Ảnh: Báo Người Lao Động

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Đồng Nai, người dân địa phương, 2 vợ chồng trên xe máy cùng 4 người trên xe ô tô đã được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, đến trưa cùng ngày, ông V.T.U. đã tử vong.

Vụ va chạm khiến tình hình giao thông qua cầu La Ngà bị ùn tắc cục bộ. Hiện lực lượng chức năng đang điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ va chạm.

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