Một bệnh nhi 11 tháng tuổi đã tử vong sau khi được tiêm thuốc tại Bệnh viên đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

Theo thông tin từ Báo Lao Động, anh Đặng Kim Chu (thôn Suối Bó, xã Suối Quyền, huyện Văn Chấn) bức xúc vì cho rằng trong quá trình điều trị cho con gái anh là cháu Đ.T.H (11 tháng tuổi, con gái anh Chu), Bệnh viện Đa khoa Khu vực Nghĩa Lộ đã không làm đúng quy trình, dẫn đến cháu H. sốc phản vệ và tử vong. Anh Chu cho biết, vào ngày 18/4, con gái anh Chu có nổi nốt mẩn đỏ ngoài da, đến chiều 19/4, gia đình cho cháu xuống trạm Y tế xã khám và được giới thiệu lên Bệnh viện đa khoa Khu vực Nghĩa Lộ. Khoảng 15h, cháu được thăm khám, chẩn đoán dị ứng ngoài da và bệnh viện thông báo nhập viện điều trị. Ngay lúc đó, con gái anh Chu được lấy máu để xét nghiệm. Tuy nhiên, khi mẫu máu chưa được mang đi xét nghiệm thì bác sĩ đã bắt đầu tiêm cho cháu. Tiêm mũi thứ nhất, cháu còn giãy lên khóc, nhưng đến mũi thứ 2 thì cháu tái nhợt, trợn mắt lên và được cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Một bệnh nhi 11 tháng tuổi đã tử vong sau khi được tiêm thuốc tại Bệnh viên đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái - Ảnh: Báo Lao Động Anh Chu chia sẻ thêm: "Ban đầu, bệnh viện đặt vấn đề hỗ trợ cho gia đình 15 triệu đồng và một chuyến xe về nhà, sau đó, lại tăng thêm 15 triệu đồng. Cùng lúc đó, giám đốc bệnh viện và một bác sĩ nữa đưa thêm cho gia đình tôi 3 triệu đồng. Tổng cộng, gia đình tôi đã nhận được của Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ là 33 triệu đồng và 1 chuyến xe hỗ trợ đưa con tôi về nhà". Theo người bố trẻ, trong quá trình giải quyết và kết luận của bệnh viện, gia đình cảm thấy có nhiều điều bất thường và mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc điều tra.

Gia cảnh nhà anh Chu nghèo và không có nghề nghiệp ổn định - Ảnh: VOV Liên quan đến vấn đề này, ông Phan Thanh Tôn - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ. Ông Tôn cho hay: "Sự việc đang được thanh tra Sở Y tế và cơ quan công an vào cuộc điều tra. Chúng tôi cũng đã gặp gỡ và trao đổi với gia đình, tuy nhiên, hai bên chưa thống nhất được quan điểm. Việc tiêm trước khi xét nghiệm theo như gia đình phản ánh là không đúng. Bác sĩ tại bệnh viện đã làm đúng quy trình điều trị cũng như cấp cứu". Trước đó, theo thông tin từ VOV, Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái cho biết, ngày 19/4, bệnh viện tiếp nhận 1 bệnh nhân là cháu Đặng Thu H (11 tháng tuổi, trú tại thôn Suối Bó, xã Suối Quyền, huyện Văn Chấn). Bệnh nhân xuất hiện nổi ban vùng lưng, mặt, không đau bụng, không khó thở, đại tiện bình thường. Tại bệnh viện, bệnh nhân được chuẩn đoán mề đay cấp, chỉ định làm đầy đủ các xét nghiệm: sinh hóa, huyết học. Xử lý theo phác đồ, điều dưỡng thực hiện y lệnh tiêm 1/4 ống Visolon. Ngay sau tiêm, bệnh nhân đột ngột xuất hiện triệu chứng mất ý thức, da tái lạnh, không bắt được mạch. Cán bộ y tế tiến hành tiêm Adrenalin, đồng thời tiến hành ép tim, bóp bóng ngay và báo cáo lãnh đạo khoa. Dây chuyền báo động đỏ nội viện được kích hoạt, các kíp cấp cứu của khoa Hồi sức cấp cứu, Gây mê hồi sức, lãnh đạo bệnh viện kịp thời có mặt, hội chẩn cấp cứu. Với chẩn đoán sốc phản vệ biến chứng ngừng tuần hoàn nghi do thuốc, bệnh nhân được tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn theo đúng phác đồ của Bộ Y tế: ép tim, bóp bóng, đặt nội khí quản, Adrenalin tĩnh mạch. Sau 4 giờ cấp cứu tích cực, xử trí cấp cứu theo đúng phác đồ, có sự hỗ trợ của các khoa phòng nhưng tim không đập trở lại, bệnh nhân tử vong.

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