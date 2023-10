Phản ứng của bà Nguyễn Phương Hằng khi bị yêu cầu bồi thường số tiền 'khủng'

Cả 5 bị can cùng bị truy tố về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Trong vụ án này, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên - Lê Công Vinh yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng cùng các đồng phạm bồi thường 45,3 tỉ đồng gồm 30,4 tỉ đồng tổn thất về vật chất và 14,9 tỉ đồng thiệt hại tinh thần. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng cùng đồng phạm bồi thường 43 tỉ đồng do những tổn thất mà ông phải gánh chịu. Những cá nhân khác như ca sĩ Vy Oanh, nghệ sĩ Hoài Linh,... không đề cập đến yêu cầu bồi thường mà chỉ yêu cầu bà Hằng công khai xin lỗi do phát ngôn xúc phạm trên mạng xã hội.

Về các yêu cầu của những bị hại, ông Đặng Anh Quân không đồng ý bồi thường; bà Nguyễn Phương Hằng cùng Nguyễn Thị Mai Nhi, bà Lê Thị Thu Hà và ông Huỳnh Công Tân chỉ đồng ý bồi thường theo phán quyết của tòa án.

Bà Nguyễn Phương Hằng chỉ đồng ý bồi thường theo phán quyết của tòa án - Ảnh: Báo người Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Phụ nữ TP.HCM, bị can Nguyễn Phương Hằng có vai trò chủ mưu, cầm đầu toàn bộ vụ án. Trong những buổi livestream trên mạng xã hội, bị can Hằng đã xúc phạm danh dự nhiều cá nhân. Nguyễn Phương Hằng đã sử dụng 12 tài khoản mạng xã hội như: YouTube, Facebook, TikTok và từ tháng 3/2021 đến 23/3/2022, thông qua các tài khoản này, bị can Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream cũng như đăng các bài viết về nhiều chủ đề, nhiều nội dung khác nhau.

Bên cạnh đó, bà Hằng đưa các thông tin chưa được kiểm chứng làm xúc phạm tới uy tín, danh dự của nhiều tổ chức, cá nhân. Tại các buổi livestream, bà Hằng tiết lộ bí mật đời tư cá nhân và nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh) và bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni).

Bà Hằng khai, sở dĩ phát ngôn gây ảnh hưởng uy tín ông Linh là do ông này có mối quan hệ với ông Võ Hoàng Yên, vậy nhưng khi bà Hằng yêu cầu cùng lên tiếng về việc ông Yên lừa đảo thì ông Linh im lặng. Còn với bà Oanh, bà Hằng khai do người này có các bình luận trên Facebook liên quan đến hoạt động từ thiện của bà. Đối với bà Hàn Ni, bị can Hằng khai bà này có phát ngôn “chống phá” Công ty CP Đại Nam và quỹ Hằng Hữu.

Bà Hằng còn khai, những thông tin mà bà phát ngôn là do đọc trên mạng, "đọc báo" và nằm mơ chứ chưa được kiểm chứng và không có căn cứ chứng minh.