Phiên tòa được mở do có đơn kháng cáo từ phía bị hại yêu cầu hủy án sơ thẩm để điều tra xét xử lại đối với bị cáo Thái theo hướng Thái là đồng phạm với Trang về tội giết người.

Vào sáng ngày 28/4, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang, Nguyễn Kim Trung Thái bị cảnh sát áp giải đến tòa phúc thẩm để xét xử liên quan vụ bạo hành bé N.T.V.A. (8 tuổi, con ruột Thái) tử vong hồi năm 2021.

Trong phiên phúc thẩm lần này, tòa đã triệu tập năm người làm chứng và hai giám định viên tư pháp - pháp y, thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP.HCM.

Về phía Nguyễn Võ Quỳnh Trang, bất ngờ trước ngày mở phiên tòa, bị cáo này đã có đơn xin rút kháng cáo, chấp nhận bản án tử hình mà tòa sơ thẩm tuyên vì cho rằng cảm thấy áp lực và mệt mỏi.

Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang trong phiên toà sáng ngày 28/4 - Ảnh: Minh Thư

Ghi nhận tại phiên tòa, HĐXX hỏi: “Đối với ý thức chủ quan của bị cáo, khi mà bị cáo chứng kiến Trang đánh bé V.A như vậy trong suốt cả một thời gian dài, bị cáo có tâm lý và ý thức lúc đó của bị cáo như thế nào?”

Nguyễn Kim Trung Thái: “Thưa HĐXX, việc này đã xảy ra quá lâu rồi (gần 1 năm rưỡi), bị cáo cũng không muốn suy nghĩ hay nhớ cụ thể lúc đó bản thân mình như thế nào nữa. Bị cáo cũng không muốn nhớ lại những kí ức đó nữa trong khoảng thời gian bị tạm giam. Bị cáo rất ân hận và tự dằn vặt mình trong suốt thời gian thi hành án. Bị cáo cũng đang cố gắng chấp hành án phạt mà toà đưa ra trước đó. Về những lúc Trang đánh (bé V.A), bị cáo không còn nhớ tâm trạng, và không còn nhớ những lúc mình đang suy nghĩ gì khi (bé V.A) bị Quỳnh Trang đánh. Bị cáo xin phép không muốn nhắc lại”.

Phiên toà chiếu lại một trong những video Trang đánh cháu bé V.A. HĐXX tiếp tục hỏi: “Bị cáo suy nghĩ như thế nào khi Trang đánh bé V.A, bị cáo tiếp tục đưa lại cây cho Trang đánh cháu?”

Nguyễn Kim Trung Thái: “Bị cáo thực sự không nhớ bị cáo đang nghĩ gì lúc đó. Bị cáo dằn vặt rất nhiều. Đây là ký ức rất đáng sợ đối với bị cáo". Trước câu trả lời này, HĐXX chiếu clip cho thấy Trang cầm cây đánh bé V.A



Nguyễn Kim Trung Thái ân hận và dằn vặt rất nhiều trong thời gian thi hành án - Ảnh: Minh Thư

Như đã đưa tin trước đó, dựa vào bản án sơ thẩm, trong thời gian sống chung tại căn hộ chung cư, Nguyễn Kim Trung Thái giao con gái là N.T.V.A. (8 tuổi) cho Nguyễn Võ Quỳnh Trang chăm sóc. Sau đó, Trang đặt mua roi mây để dạy dỗ con riêng của Thái. Khi roi bị gãy, Trang chuyển sang đánh bé bằng gậy gỗ dài 90cm và bắt V.A. quỳ gối trong chuồng chó.

Đỉnh điểm, Trang dùng hung khí nguy hiểm đánh vào vùng trọng yếu của V.A. trong gần 4 giờ khiến cháu bé tử vong.

Thái là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc bé V.A., nhìn thấy Trang đánh và hành hạ nhiều ngày, nhiều giờ nhưng vẫn thờ ơ, không ngăn cản, không có hành động nào bảo vệ, che chở cho con mình.

Ngày 22/12/2021, sau khi biết Trang đánh bé V.A. tử vong, Thái đăng nhập vào ứng dụng quản lý camera xóa toàn bộ dữ liệu 4 camera trong căn hộ nhằm che giấu hành vi phạm tội của Trang.