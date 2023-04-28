Tuy nhiên, trên trang cá nhân, luật sư Nguyễn Anh Thơm nêu lên quan điểm, mức hình phạt 8 năm tù tòa tuyên đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái là quá nhẹ, chưa thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật và cũng không đúng với bản chất hành vi phạm tội tàn ác của Thái.

Vào ngày 28/4/2023, Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP.HCM đưa ra xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái . Do bị cáo Trang rút đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, toà phúc thẩm sẽ xem xét kháng cáo của luật sư bảo vệ gia đình bé V.A. về việc yêu cầu hủy án sơ thẩm, đổi tội danh Nguyễn Kim Trung Thái phạm tội Giết người với vai trò đồng phạm của Trang.

Bên cạnh đó, trong phiên tòa xét xử, HĐXX đã làm rõ được ý thức chủ quan của bị cáo Thái cùng Trang sử dụng vũ lực đánh cháu suốt một thời gian dài là nguy hiểm đến tính mạng cháu.

Để làm rõ hành vi phạm tội dã man, tàn ác của các bị cáo, HĐXX đã công chiếu một số video ghi lại Trang và Thái đã tra tấn cháu bé rất thương tâm. Việc trình chiếu này đã khiến không ít người trong phiên Tòa phải nhỏ lệ xót thương cháu, trong đó có đại diện gia đình và luật sư Thơm.

Cụ thể, trong thời gian Trang ở nhà cùng cháu A học trực tuyến, từ ngày 7-22/12/2021, Trang đã dùng tay, chân, cây gỗ, roi, cây kim loại (là ống nối của máy hút bụi) đánh đập, hành hạ dã man cháu A bằng nhiều cách thức khác nhau, trong nhiều ngày, nhiều giờ. Từ 14 giờ 51 phút đến 18 giờ 6 phút ngày 22/12/2021, Trang dùng tay, chân và cây gỗ là hung khí nguy hiểm đánh đập, đạp mạnh liên tục, dồn dập vào các vùng trọng yếu trên cơ thể của cháu A dẫn đến cháu tử vong trước khi vào bệnh viện cấp cứu.

Nguyễn Kim Trung Thái trong các ngày 7, 10, 11, 12/12/2021 đã chứng kiến Trang nhiều lần đánh đập, hành hạ cháu A nhưng không can ngăn mà còn tham gia cùng Trang đánh đập, hành hạ cháu A. Ngày 22/12/2021, sau khi biết Trang đánh cháu A tử vong, Thái đã đăng nhập vào ứng dụng quản lý camera thực hiện hành vi xóa toàn bộ dữ liệu của 4 camera trong căn hộ nhằm che giấu hành vi phạm tội của Trang.

Nguyễn Kim Trung Thái khai không mong muốn tước đoạt tính mạng cháu nhưng đã có ý thức bỏ mặc cho hậu quả Trang đánh cháu tử vong.

Video bé V.A bị Thái và Trang bạo hành được chiếu tại phiên tòa sáng ngày 28/4 - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, HĐXX còn yêu cầu đại diện Viện kiểm sát đối đáp lại quan điểm của luật sư Thơm khi xét vai trò đồng phạm của Thái cần đánh giá trong tổng thể chuỗi hành vi liên tục các ngày trước thời điểm Trang đánh bé tử vong ngày 22/12/2021, dù Thái không có mặt ở nhà.

Với nhận định này và cùng với việc trình chiếu video tra tấn cháu V.A, theo quan điểm của luật sư Thơm đã thể hiện sự quyết liệt của HĐXX để làm rõ hành vi đồng phạm Giết người của bị cáo Thái.

Do vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, Hội đồng xét xử phúc thẩm thông báo sẽ nghị án kéo dài và tuyên án vào ngày 10/5.