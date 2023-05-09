Sáng mai 10/5 chính thức tuyên án Nguyễn Kim Trung Thái trong vụ bạo hành bé gái 8 tuổi

Đời sống 09/05/2023 09:36

Ngày mai 10/5/2023, TAND Cấp cao tại TP.HCM sẽ đưa ra phán quyết đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (38 tuổi) trong vụ bạo hành bé N.T.V.A. (8 tuổi, con ruột Thái) dẫn đến tử vong.

Dẫn nguồn tin từ Zing News, sau gần 2 tuần xét xử và nghị án, TAND Cấp cao tại TP.HCM sẽ tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (38 tuổi) trong vụ bạo hành bé N.T.V.A. (8 tuổi, con ruột Thái) tử vong vào sáng 10/5.

Được biết, trước khi phiên phúc thẩm diễn ra vài ngày, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã gửi đơn đến tòa phúc thẩm xin rút kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tử hình.

Trong đơn viết tay, Trang trình bày nội dung ngắn gọn: 'Đến giai đoạn xét xử phúc thẩm tôi thấy áp lực, mệt mỏi, không muốn dư luận xã hội làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người thân, nên tôi tự nguyện viết đơn xin rút kháng cáo'. Tuy nhiên, tòa vẫn triệu tập bị cáo Trang đến phiên xử.

Trước đó, sau khi bị TAND TP.HCM tuyên phạt mức án tử hình, Trang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với lý do mức án trên là quá nặng so với hành vi phạm tội của mình.

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Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang tại phiên tòa - Ảnh: Zing News

Hôm 28/4, quá trình xét xử, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang khai lý do bị cáo rút kháng cáo trước phiên phúc thẩm vì xã hội lên án hành vi của mình. Song, Trang cho rằng bản án mà TAND cấp sơ thẩm đã tuyên là đúng với hành vi phạm tội của mình, bị cáo tự nguyện rút đơn kháng cáo, không bị ai ép buộc, đe dọa.

Trước câu trả lời trên, HĐXX quyết định đình chỉ xét xử đối với bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Tuy nhiên, trong quá trình xét xử, khi cần thiết, HĐXX sẽ triệu tập bị cáo để làm rõ vai trò của bị cáo Thái trong vụ án.

Còn bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái cho rằng bị cáo biết việc Trang đánh bé V.A., bị cáo có can ngăn, bị cáo không tham gia đánh bé. Thái cho rằng sự việc xảy ra hơn một năm nay, nên không nhớ rõ cụ thể. 'Bị cáo dằn vặt rất nhiều. Đây là ký ức rất đáng sợ đối với bị cáo', Thái nói.

Tại tòa, luật sư bảo vệ phía bị hại cho rằng mức hình phạt 8 năm tù tòa sơ thẩm tuyên đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái là quá nhẹ, chưa thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật và cũng không đúng với bản chất hành vi phạm tội tàn ác của Thái. Luật sư kháng cáo yêu cầu hủy án sơ thẩm, đổi tội danh Nguyễn Kim Trung Thái phạm tội Giết người với vai trò đồng phạm của Trang.

Theo thông tin từ Báo Lao Động, Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, bảo vệ quyền và lợi ích của bị hại đã lên tiếng rằng, Nguyễn Kim Trung Thái đã cùng Trang đánh bé V.A. bằng hung khí nguy hiểm. Thái đã cùng Trang thực hiện hành vi phạm tội đê hèn. Hành động đó là động cơ thúc đẩy Trang đánh bé một cách man rợ. Luật sư Ngọc Nữ từng kiến nghị TAND TP.HCM trả hồ sơ điều tra bổ sung, yêu cầu thay đổi tội danh đối với Nguyễn Kim Trung Thái từ Hành hạ người khác sang Giết người.

Dư luận không đồng tình với bản án dành cho Nguyễn Kim Trung Thái, cho nên rất chờ đợi cấp phúc thẩm xem xét kháng cáo của gia đình nạn nhân.

Sáng mai 10/5 chính thức tuyên án Nguyễn Kim Trung Thái trong vụ bạo hành bé gái 8 tuổi - Ảnh 2
Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái tại tòa vào ngày 28/4 - Ảnh: Zing News

Nguồn tin từ VTC News cho hay, theo cáo trạng, do tức giận việc gia đình Thái không cho kết hôn và Thái không muốn có con với mình, từ ngày 7 đến 22/12/2021, Trang dùng tay, chân, cây gỗ, cây kim loại (là ống nối của máy hút bụi) đánh đập, hành hạ dã man cháu V.A. bằng nhiều cách thức khác nhau trong.

Có những ngày Trang đánh cháu V.A. trong tình trạng không mặc áo quần, quỳ gối và giơ hai tay lên cao, bắt cháu V.A. chui vào chuồng chó, quỳ gối trong chuồng chó.

Từ 14h51 đến 18h06 ngày 22/12/2021, Trang dùng tay, chân và cây gỗ, đánh đập, đạp mạnh liên tục, dồn dập dã man vào các vùng trọng yếu trên cơ thể của cháu V.A. Nạn nhân tử vong trước khi vào bệnh viện cấp cứu.

Trong các ngày 7, 10 - 11/12/2021, Thái chứng kiến Trang nhiều lần đánh đập, hành hạ con gái ruột nhưng không can ngăn hay có hành động bảo vệ, che chở. Không những thế, có những lúc Thái còn tham gia cùng Trang đánh đập hành hạ cháu V.A. 

Ngày 22/12/2021, sau khi biết Trang đánh cháu V.A. tử vong, Thái đã đăng nhập vào ứng dụng quản lý camera, xóa toàn bộ dữ liệu của 4 camera trong căn hộ, nhằm che giấu hành vi phạm tội của người tình.

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong: 'Có cơ sở thay đổi tội danh giết người của Nguyễn Kim Trung Thái'

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong: 'Có cơ sở thay đổi tội danh giết người của Nguyễn Kim Trung Thái'

Vào sáng 28/4, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm vụ án bé N.T.V.A. (8 tuổi) bị Nguyễn Võ Quỳnh Trang (28 tuổi) - người tình của Nguyễn Kim Trung Thái bạo hành tử vong.

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