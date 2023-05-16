Ngày 10/5, sau khi trở về quê nhà tại tỉnh Kiên Giang, chị G. mới tố chồng bạo hành và clip chia sẻ này đã lan truyền trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe & Đời sống, những ngày qua chị B.T.T.G (SN 1987, nguyên quán tại xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang; hiện đang trú tại xóm 3, thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) tố chồng T.V.L (SN 1986) bạo hành khiến chị bị nhiều thương tích trên cơ thể, trong khi chị đang mang thai 7 tháng.

Theo anh L. tối 10/5/2023, anh có cùng vợ đáp máy bay từ Hải Phòng vào TP. Hồ Chí Minh. Đến sân bay Tân Sơn Nhất là hơn 1h sáng, hai vợ chồng anh đã ngủ lại sân bay chờ đến sáng. Sau đó, chị G. bắt xe về Kiên Giang, còn anh L. trở lại Hải Dương. Đến hôm sau, khi đang ở nhà thì được Công an xã Kim Xuyên gọi hỏi về thông tin trên mạng xã hội, lúc này anh L. mới biết.

Anh T.V.L - chồng chị G. bộc bạch, kể từ ngày lan truyền thông tin trên mạng xã hội về việc này, anh rất mệt mỏi, căng thẳng; thậm chí không dám ra ngoài đường và cũng không hiểu vì sao vợ mình lại nói như vậy.

Cũng theo anh L., trước khi đến với chị G., hai vợ chồng đều trải qua đổ vỡ hôn nhân và có con riêng. Năm 2020, thông qua bạn bè, anh quen biết chị G., thời điểm đó, chị đang làm việc tại TP. Hồ Chí Minh; thấu hiểu hoàn cảnh của nhau, 2 người tiến tới hôn nhân. Trước khi đăng ký kết hôn, anh L. có vào nhà chị G. ở tỉnh Kiên Giang.

Ngôi nhà mà hai vợ chồng sinh sống với nhau tại Hải Dương - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống

Do thời điểm năm 2021 dịch bệnh COVID-19 khiến việc di chuyển khó khăn nên 2 bên gia đình chưa gặp nhau mà chỉ nói chuyện qua điện thoại. Đến tháng 4/2021, hai người hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn tại UBND xã Kim Xuyên (huyện Kim Thành).

Khi về chung sống với nhau, hai vợ chông án phở trên TP. Hải Dương, sau chuyển qua buôn bán hoa quả, nhưng do làm ăn không thuận lợi nên bỏ dở, từ đó cuộc sống càng khó khăn hơn.

Trước thông tin chị G. "tố" bị chồng bạo hành bằng các vật dụng như móc áo, thắt lưng.... khiến khắp người chị chằng chịt vết thương; thậm chí không cho vợ ra ngoài; bắt gọi điện vay tiền nạp thẻ chơi game; công an đến nhà không cho vợ nói… anh L. khẳng định nhiều thông tin người vợ nói trong clip không đúng. Hôm đó, khi cãi nhau, anh có cầm dây thắt lưng đánh vào người vợ, còn vụt vào vị trí nào thì không nhớ. Riêng vấn đề dùng móc phơi quần áo, dây điện của nồi cơm điện đánh hay bắt gọi điện vay tiền nạp chơi game, cấm không cho ra ngoài, công an đến nhà không cho nói…là không đúng sự thật.

Người vợ lên MXH cầu cứu việc bị chồng bạo hành - Ảnh: Vietnamnet

Hiện, vợ chồng anh có với nhau 1 cháu trai 17 tháng tuổi, chị G. đang mang thai người con thứ 2 được 7 tháng.

Ngôi nhà sinh sống của vợ chồng chị G. nằm chung mảnh đất với bố mẹ chồng và 2 anh chồng. Dãy nhà này được được xây liền nhau và chia làm 3 gian (vợ chồng chị G. ở gian ngoài cùng giáp cổng, gian trong cùng là bố mẹ chồng ở với anh lớn, còn ở giữa là gian của anh thứ 2).

Ông T.H.S (SN 1952, bố chồng chị G.) chia sẻ, dù sinh sống trên một mảnh đất nhưng mọi sinh hoạt của vợ chồng con trai, ông hầu như không biết bởi vợ chồng L. hay đi. Ông có từng sang ngăn hai vợ chồng cãi nhau, nhưng không biết từng có đánh nhau hay không.

Ông Vũ Anh Hưng - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Quỳnh Khê 2 (xã Kim Xuyên) cho biết hiện tại gia đình anh L. thuộc hộ cận nghèo của địa phương và đông con. Trong cuộc sống hàng ngày, anh L. là người bình thường, không có tiền án hay tiền sự và giữa vợ chồng có xảy ra cãi nhau; riêng việc anh L. đánh chị G. thì địa phương không biết, bởi địa phương không nhận được tin báo hay trình báo của chị G.

Vết thương chằng chịt trên cơ thể chị G. - Ảnh: Vietnamnet

Hiện tại chị G. đã nhận được Giấy mời của Công an xã Kim Xuyên chuyển về nhà mẹ đẻ tại tỉnh Kiên Giang với nội dung mời chị G. có mặt tại Công an xã Kim Xuyên (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) để xác minh clip đăng tải trên mạng xã hội ngày 12/5/2023; đồng thời bản thân chị G. đã đến bệnh viện thăm khám sức khỏe. Được biết, hôm nay (16/5) ông T.H.S (bố chồng chị G.) đã có mặt tại gia đình thông gia trong Kiên Giang để nói chuyện với gia đình chị L.

Theo Vietnamnet, trước đó, chị G. chia sẻ trên mạng xã hội, lúc mới về nhà chồng sinh sống giữa chị và anh L. có xảy ra cãi vã, khoảng 1 năm trở lại đây thì chị bị chồng đánh liên tục.

Nguyên nhân chị bị đánh là do anh L. yêu cầu phải gọi điện vay tiền người thân, bạn bè trong Kiên Giang. Nếu không vay được tiền thì chị sẽ bị chồng đánh, thậm chí còn bị cạo đầu. Chị thường xuyên bị chồng hành hung bằng móc phơi quần áo, dây điện và dây thắt lưng...

Đến tối 10/5, hai vợ chồng chị đi máy bay từ sân bay Cát Bi (Hải Phòng) vào TP.HCM với mục đích vay tiền. Tuy nhiên, khi vào đến nơi, chị G. tìm cách bỏ trốn về quê nhà ở Kiên Giang một mình, còn anh L. quay trở lại Hải Dương.

2 vợ chồng chị G. đăng ký kết hôn vào tháng 4/2021. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan công an chưa nhận được đơn tố cáo nào của chị G. về sự việc. Thông tin nắm được là qua dư luận xã hội.

Vào cuối năm 2022, thông qua công tác nắm bắt tình hình, Công an xã Kim Xuyên đã từng xuống làm việc với chị G. về thông tin chị bị đánh đập. Tuy nhiên khi công an xuống chị này đã từ chối hợp tác, phủ nhận việc bị đánh, thậm chí còn đề nghị công an không được can thiệp vào làm mất hạnh phúc gia đình chị.