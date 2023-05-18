Nguyên nhân lùi lịch dự kiến xét xử bà Nguyễn Phương Hằng

Đời sống 18/05/2023 17:03

Tòa án nhân dân TP.HCM chưa xét xử Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm vào ngày 1/6 như lịch dự kiến ban đầu.

Theo thông tin từ VTC News, thông tin lịch xét xử Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, tỉnh Bình Dương) và 4 đồng phạm về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân vào ngày 1/6 - 5/6, tuy nhiên ngày 18/5, ông Sỹ Hồng Nam, Phó chánh Văn phòng TAND TP.HCM cho rằng đây chỉ là lịch dự kiến.

Ông Nam cho biết, TAND TP.HCM dự kiến kế hoạch xét xử từ ngày 1/6 - 5/6, quyết định xét xử chưa được tống đạt cho bị cáo và người tham gia tố tụng trong vụ án. Do thời gian dự kiến xét xử trùng với kế hoạch xét xử của nhiều vụ án đã lên lịch xét xử trước đó, ngoài ra vụ án có nhiều luật sư tham gia chưa được tiếp cận hồ sơ nên kế hoạch dự kiến xét xử có thay đổi.

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TAND TP.HCM chưa xét xử Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm vào ngày 1/6 như lịch dự kiến ban đầu - Ảnh: VNExpress

Ngoài ra, ông Nam chia sẻ, TAND TP.HCM sẽ có kế hoạch xét xử chính thức và tống đạt quyết định xét xử theo đúng quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, dựa vào cáo trạng, từ khoảng tháng 3/2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội, Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của 10 cá nhân

Đó là các ông, bà: Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Ðặng Thị Hàn Ni (nhà báo, thạc sĩ luật Hàn Ni), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển (Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật TP.HCM), bà Ðinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Việt Hà.

Đối với các cá nhân sử dụng kênh YouTube để chia sẻ thông tin liên quan đến Nguyễn Phương Hằng nhằm mục đích "câu like", tăng thu nhập, CQĐT Công an TP.HCM và các đơn vị chức năng liên quan đang xác minh, làm rõ để xử lý.

3 bị can Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân dù không có mâu thuẫn với những cá nhân trên, nhưng do là nhân viên và hưởng lương của Nguyễn Phương Hằng nên liên tục thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho bị can Hằng.

Công an TP.HCM xác định 3 bị can Nhi, Hà, Tân đã thực hiện các nhiệm vụ đăng tin trên mạng xã hội Facebook về tiêu đề, thời điểm, đường dẫn đến kênh YouTube, TikTok sẽ phát livestream; in các nội dung mà bị can Nguyễn Phương Hằng sẽ phát ngôn, đưa cho bị can Nguyễn Phương Hằng trước các buổi livestream; chuẩn bị, sử dụng các phương tiện, thiết bị điện tử để phục vụ livestream và phát livestream trên các tài khoản mạng xã hội của bị can Nguyễn Phương Hằng.

Ba bị can này còn tham gia dẫn chương trình trong các buổi livestream, thông báo số lượng người xem, đọc các bình luận trên livestream phát trực tiếp...

Đối với bị can Đặng Anh Quân, nhà chức trách xác định người này đã trực tiếp tham gia nhiều buổi livestream cùng Nguyễn Phương Hằng. Trong các buổi livestream này, Đặng Anh Quân đã phát ngôn, bình luận, cùng tương tác với Nguyễn Phương Hằng về những nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của nhiều cá nhân.

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