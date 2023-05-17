Nóng: Bà Nguyễn Phương Hằng sẽ không hầu toà vào ngày 1/6?

Người phát ngôn của toà án cho biết việc có đưa vụ án ra xét xử vào ngày 1/6 hay không (như thông tin nhiều cơ quan báo đài đã đưa trước đó) là chưa khẳng định được.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, ngày 17/5, Chánh Văn phòng TAND TP.HCM cho biết đến nay, TAND TP.HCM chưa có quyết định chính thức về ngày đưa bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm (cùng bị VKSND TP HCM truy tố tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân") ra xét xử.

Người phát ngôn của toà án cho biết việc có đưa vụ án ra xét xử vào ngày 1/6 hay không (như thông tin nhiều cơ quan báo đài đã đưa trước đó) là chưa khẳng định được. Theo đó, lịch xét xử vụ án sẽ được TAND TP.HCM thông báo sau.

Trước đó, một nguồn tin xác nhận với báo Người Lao Động, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 1958 của TAND TP.HCM, vụ án bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm sẽ bắt đầu từ ngày 1 đến 5/6.

Bà Nguyễn Phương Hằng trong 1 lần livestream - Ảnh: báo Người Lao động

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, ngoài ra, mạng xã hội cũng lan truyền thông tin tòa sẽ triệu tập 12 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án; 16 luật sư bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các bị hại. Một nguồn tin cho biết thông tin này là không chính xác. Bên cạnh đó, thẩm phán Bùi Đức Nam (thẩm phán được phân công thụ lý giải quyết vụ bà Nguyễn Phương Hằng) đã lên lịch xét xử bị cáo Nguyễn Kiến Hưng về tội buôn lậu vào ngày 1/6.

Theo nội dung vụ án, bà Nguyễn Phương Hằng đã thực hiện nhiều buổi livestream trên mạng, phát ngôn có nội dung bịa đặt, biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân, đưa lên mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của các ông, bà:

Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo, luật sư Hàn Ni), ông Nguyễn Đức Hiển (phó tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên), ông Lê Công Vinh, ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Thị Việt Hà trái quy định pháp luật.

Ông Đặng Anh Quân, bà Nguyễn Thị Mai Nhi, bà Lê Thị Thu Hà và ông Huỳnh Công Tân đồng phạm với vai trò giúp sức cho bà Phương Hằng.

Xét xử sơ thẩm, có tới 6 luật sư bào chữa cho bà Nguyễn Phương Hằng Phiên xét xử vụ án bà Nguyễn Phương Hằng dự kiến vào ngày 1/6, trong đó có 6 luật sư bào chữa cho bị cáo.

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