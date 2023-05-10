Ngày 10/5, TAND TPHCM ban hành quyết định xét xử vụ án Nguyễn Phương Hằng cùng đồng phạm đồng thời, triệu tập ông Huỳnh Uy Dũng, nghệ sĩ Hoài Linh, nhà báo Hàn Ni,.. cùng nhiều người khác.

Theo thông tin từ báo Tiền phong, phiên xét xử được ấn định vào ngày 1/6 và kéo dài trong vòng 5 ngày, do ông Bùi Đức Nam làm chủ tọa, thẩm phán dự khuyết là ông Nguyễn Tuấn Anh. Đại diện Viện KSND TPHCM giữ công tố tại phiên tòa là 3 Kiểm sát viên. Bà Nguyễn Phương Hằng hầu tòa vào ngày 1/6 sắp tới - Ảnh: Báo Dân trí Lần này, tham gia phiên gồm có 9 luật sư bào chữa cho Nguyễn Phương Hằng và ông Đặng Anh Quân. Ngoài ra, có 7 luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đương sự.

Theo đó, HĐXX cho biết, đã triệu tập ông Huỳnh Uy Dũng (chồng bà Nguyễn Phương Hằng), ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ); bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo), ông Nguyễn Đức Hiển (nhà báo), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ) cùng chồng là Lê Công Vinh (cựu cầu thủ bóng đá), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Thị Việt Hà, Nguyễn Đình Kim đến tòa với tư cách là Người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan. Bà Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng - Ảnh: Báo Tiền phong Trước đó, theo nguồn tin từ báo Dân trí, bà Nguyễn Phương Hằng thực hiện nhiều buổi livestream trên không gian mạng, phát ngôn có nội dung bịa đặt, biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân, đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của các ông, bà:

Ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo, luật sư Hàn Ni), ông Nguyễn Đức Hiển (phó tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên), ông Lê Công Vinh, ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Thị Việt Hà (tổng cộng 10 người), trái quy định pháp luật. Bà Nguyễn Phương Hằng trong buổi livestream - Ảnh: Báo Tuổi trẻ Trong khi đó, ông Đặng Anh Quân đã tương tác, tham gia bình luận trực tiếp với bà Hằng trong 11 buổi livestream, cổ vũ về tinh thần, tiếp thêm ý chí cho bà Hằng thực hiện hành vi phạm tội. Trong buổi livestream ngày 24/12/2021, ông Quân đã phát ngôn có nội dung đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự và nhân phẩm của ông Võ Nguyễn Hoài Linh. Các bị can Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Đặng Anh Quân có vai trò đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Phương Hằng. Bà Hằng và 4 đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Lý do bất ngờ tiếp tục tạm giam vụ án bà Nguyễn Phương Hằng Từ khi bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra vụ án bà Nguyễn Phương Hằng đến nay, Tòa án nhân dân TP.HCM đã tạm giam 6 lần, tổng cộng 15 tháng.

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