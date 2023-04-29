NÓNG: Bà Phương Hằng tiếp tục tố cáo nhiều nghệ sĩ và hàng chục chủ kênh YouTube trong trại giam

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa nhận đơn của bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cùng hàng chục cá nhân khác.

Theo thông tin từ Zing News, VKSND TP.HCM vừa ban hành cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để xét xử đối với bị can Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) và đồng phạm: Ông Đặng Anh Quân (cựu giảng viên Đại học Luật TP HCM); Nguyễn Thị Mai Nhi (40 tuổi, trợ lý của bà Hằng); Lê Thị Thu Hà (31 tuổi, nhân viên Công ty Đại Nam) và Huỳnh Công Tân (29 tuổi, trưởng phòng Truyền thông Công ty Đại Nam) cùng bị truy tố về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật Hình sự. Nguyễn Phương Hằng tố cáo ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cùng nhiều người khác - Ảnh: Báo Tuổi trẻ Trong vụ án này, bà Nguyễn Phương Hằng cũng gửi đơn đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tố cáo 5 cá nhân và 13 chủ kênh YouTube về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo nguồn tin từ báo Tuổi trẻ, các cá nhân bị bà Phương Hằng tố cáo gồm: luật sư Trần Văn Sỹ, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Trần Thị Trang (người mẫu Trang Trần), bà Đinh Thị Lan và những người đăng ký, quản lý, sử dụng của các tài khoản Facebook tên "Đàm Ngọc Tuyên", "Huỳnh Ngọc Thiên Hương", "Xóm nhiều chuyện", "Giác Tịnh Nhân", "Maria Trần", 'Đinh Thu Hiền", "Vô Thường", "Đinh Lan" và các tài khoản YouTube: "Kim Mao TV Hoàng Ngọc", "Hot News", "Happy Media", "Biên Niên tiểu sử", "Lan Đinh". Đồng thời, bà tố cáo luôn các chủ kênh YouTube gồm: Phạm Hoàng Khang (29 tuổi, chủ kênh YouTube Lang Thang Đường Phố), Huỳnh Tấn Lợi (31 tuổi, chủ kênh YouTube Vlogs Trúc Ngân), Võ Minh Điền (37 tuổi, chủ kênh YouTube Điền Võ), Ngũ Lùn (39 tuổi, chủ kênh YouTube Bánh Mỳ Đây), Nguyễn Việt Anh (37 tuổi, chủ kênh YouTube Chuyện Đời Thường), Nguyễn Văn Việt (28 tuổi, chủ kênh YouTube Trai Đồng Bằng) và những người khác có liên quan.

Bị can Nguyễn Thị Mai Nhi và Lê Thị Thu Hà - Ảnh: Zing News Sau khi nhận đơn tố cáo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (PC02) đã triệu tập nhiều cá nhân lên làm việc. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang điều tra, xác minh làm rõ, để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, những người trên đã có hành vi vi phạm nhưng chưa đủ cơ sở để xử lý hình sự nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM chuyển thông tin, tài liệu liên quan đến cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền.

Tiến sĩ Luật khai thông tin mới liên quan đến vụ án bà Nguyễn Phương Hằng Việc tham gia 11 buổi livestream với bà Nguyễn Phương Hằng, tiến sĩ Luật đã có những lời khai mới.

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