Xe tải tông gãy hai trụ điện, gần 10.000 hộ dân ở Đồng Nai mất điện

Đời sống 19/05/2023 10:20

Sau khi va chạm với xe ô-tô 7 chỗ, xe tải lao vào lề đường tông gãy hai trụ điện, khiến gần 10.000 hộ dân mất điện.

Theo thông tin từ báo Nhân dân, vào khoảng 3 giờ 30 phút cùng ngày, xe tải chở hàng biển kiểm soát 49H-020.02 lưu thông trên Quốc lộ 20, hướng từ tỉnh Đồng Nai đi tỉnh Lâm Đồng.

Khi đến khu vực thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, xảy ra va chạm với xe ô-tô 7 chỗ biển kiểm soát 51A-138.03. Sau cú va chạm, xe tải tiếp tục lao vào lề đường bên trái tông gãy hai trụ điện trung thế, khiến hàng nghìn hộ dân mất điện.

 

Vụ tai nạn khiến tài xế xe tải bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, xe tải bị hư hỏng, hai trụ điện trung thế gãy đè lên đầu xe; xe ô-tô 7 chỗ bị lật ngang trên đường và hư hỏng.

Xe tải tông gãy hai trụ điện, gần 10.000 hộ dân ở Đồng Nai mất điện - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn khiến ần 10.000 hộ dân bị ảnh hưởng - Ảnh: Zing

 

Xe tải tông gãy hai trụ điện, gần 10.000 hộ dân ở Đồng Nai mất điện - Ảnh 2Xe tải tông gãy hai trụ điện, gần 10.000 hộ dân ở Đồng Nai mất điện - Ảnh 3
Vụ tai nạn khiến hai trụ điện bị gãy và xe tải hưi hỏng nặng - Ảnh: Báo Nhân dân

Theo thông tin từ VNExpress, sau va chạm với ôtô du lịch, xe tải lao vào lề tông gãy cột điện khiến gần 10.000 hộ dân mất điện.

Điện lực khu vực Định Quán đã cho nhân viên đến khắc phục sự cố. Đến sáng nay chỉ còn khoảng 3.000 hộ chưa có điện. Đơn vị điện lực dự kiến trưa nay sẽ khắc phục xong sự cố.

Hiện, Điện lực Định Quán đang phối hợp cơ quan chức năng khắc phục, nhanh chóng cung cấp điện trở lại cho người dân.

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