Thắp hương đầu tháng, nhà gỗ nửa tỷ đồng bốc cháy ngùn ngụt ở Nghệ An

Đời sống 19/05/2023 12:47

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 9h cùng ngày tại gia đình ông Kha Văn L. (SN 1965, trú bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý).

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào trưa 19/5, ông Lô Văn Liệu, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết, vụ cháy xảy ra vào khoảng 9h cùng ngày tại gia đình ông Kha Văn L. (SN 1965, trú bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý).

Thời gian trên, bà con trong bản Xiềng Tắm phát hiện khói bốc lên từ căn nhà ông L, liền chạy đến dập lửa nhưng cửa nhà khóa trái, gia chủ đi vắng. Trong chốc lát, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ ngôi nhà gỗ 3 gian.

Thời điểm xảy ra cháy, ông L. và các con đi vắng. Lực lượng chức năng đã huy động cán bộ, nhân viên, bộ đội biên phòng, công an xã cùng người dân đến để dập lửa. Do thời tiết nắng nóng, nguồn nước cách xa, nhỏ giọt nên không thể dập được ngọn lửa lớn. Hiện căn nhà đã bị cháy rụi, thiệt hại ước tính hơn 500 triệu đồng.

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Nhà gỗ nửa tỷ đồng bốc cháy ngùn ngụt nghi do thắp hương đầu tháng  - Ảnh: Báo Gia đình và Xã hội

Theo thông tin từ báo Gia đình và Xã hội, ông Liệu cho biết, nguyên nhân ban đầu nghi do chập điện hoặc gia đình thắp hương ngày mùng 1. "Mấy ngày này trên địa bàn xã chúng tôi nắng nóng trên dưới 40 độ C. Sáng nay (19/5), tôi có nghe nói ông L. thắp hương cúng đầu tháng. Sau khi thắp hương, ông L. khóa cửa nhà đi công việc riêng. Khi phát hiện cháy, mọi người chạy đến để ứng cứu thì cửa nhà đang khóa", ông Liệu nói thêm.

Nhận tin báo, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Mỹ Lý đã cử 31 cán bộ chiến sĩ cùng trang thiết bị chữa cháy, phối hợp cùng với chính quyền địa phương, gia đình và nhân dân tham gia chữa cháy, chống cháy lan sang các nhà xung quanh.

Thắp hương đầu tháng, nhà gỗ nửa tỷ đồng bốc cháy ngùn ngụt ở Nghệ An - Ảnh 2Thắp hương đầu tháng, nhà gỗ nửa tỷ đồng bốc cháy ngùn ngụt ở Nghệ An - Ảnh 3
Lực lượng biên phòng và người dân hỗ trợ dập lửa - Ảnh: Báo Dân Trí

Đến 10h cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế, không cháy lan ra những hộ xung quanh, không thiệt hại về người... 

Bản Xiềng Tắm - nơi căn nhà ông L. bốc cháy nằm ở thung lũng xã Mỹ Lý, thời tiết những ngày gần đây nắng nóng gay gắt. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

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