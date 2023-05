Người vợ bị đánh là chị N.V.Y.Nh. (27 tuổi), là cô giáo đang dạy học tại một trường mầm non trên địa bàn huyện Buôn Đôn.

Vì vậy, gia đình đã trình báo Công an xã Ea Wer và các cơ quan chức năng vào cuộc xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong khi đó, theo tường trình của thầy giáo N.V.H.L, trú tại thôn Ea Duất, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, nguyên nhân đánh vợ là thầy L và cô Nh dọn ra sống riêng được 3 năm nhưng trong thời gian chung sống này cô Nh hiếm khi chăm lo việc con cái như nấu cơm, cho con ăn uống, đưa đón đi học…

Về tiền bạc, từ lúc cô Nh đi làm đến nay thầy L chưa biết đến đồng lương như thế nào, mỗi lần thầy L hỏi thì cô Nh nói là hết rồi. Mọi khoản chi tiêu sinh hoạt, tiền học của con hầu như do một mình thầy L gánh vác. So với những giáo viên mầm non ở các trường khác thì Cô Nh thường xuyên đi sớm về trễ. Có thời điểm nhiều ngày liên tục, cô Nh đi từ sớm đến khoảng 6 giờ tối mới về xong lại đi tới hơn 12 giờ đêm. Ngoài ra, còn nhiều vấn đề khác.

Sau khi bị đánh đập, cô Nh được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế huyện Buôn Đôn cấp cứu - Ảnh: Báo Nhân Dân

Từ những sự việc trên, thầy L đã nhiều lần đề nghị viết đơn ra tòa để giải quyết ly hôn nhưng cô Nh không đồng ý khiến thầy L bức xúc trong thời gian dài.

Đến ngày 13 và 14/5, giữa cô Nh và thầy L xảy ra mâu thuẫn về tiền bạc và cô Nh chửi bới thầy L dẫn đến việc thầy L đánh đập cô Nh phải nhập viện cấp cứu.

“Bản thân tôi nhận thức được việc làm của mình là sai và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nhưng vì những nguyên nhân nói trên tôi mới có hành động đó. Kính mong Ban Giám hiệu Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai và các cấp, các ngành có liên quan xem xét về nguyên nhân dẫn đến sự việc như tôi trình bày ở trên”, trích bản tường trình của thầy L gửi Ban Giám hiệu Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai.

Thông tin từ Báo Giáo dục & Thời đại, theo gia đình, trưa 14/5, cô Nh. bị chồng đánh dẫn đến bị thương ở vùng mặt phải nhập viện cấp cứu.

Cô Nh. bị đánh đa chấn thương - Ảnh: Báo Nhân Dân

Tại Trung tâm Y tế huyện Buôn Đôn, cô Nh. được chẩn đoán đa chấn thương, xuất huyết kết mạc, cơ thể nhiều vết thương ở vùng trán, chân mày, mi mắt, sưng nề ổ mắt, vùng đỉnh đầu có khối sưng, dập môi.

Do vết thương khá nặng nên người nhà đã xin chuyển cô lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để điều trị.

Được biết, do bức xúc vì sau khi đánh vợ, thầy L. không đến thăm hỏi, xin lỗi nên bố của cô Nh. đã làm đơn gửi cơ quan chức năng đề nghị làm rõ, xử lý hành vi của con rể theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.