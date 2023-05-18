Xôn xao cô gái trẻ bất ngờ lao ra chặn đầu xe ô tô, 'tung cước' hành hung người qua đường

Xã hội 18/05/2023 13:28

Cô gái trẻ có biểu hiện không bình thường, chặn đầu và đạp xe ô tô yêu cầu quay xe lại, sau đó tiện tay hành hung người qua đường đứng ra can ngăn.

Sáng ngày 18/5, trên mạng xã hội lan truyền chóng mặt một đoạn video về một cô gái trẻ bất ngờ lao ra chặng đường xe ô tô và hành hung người qua đường.

Theo thông tin từ Zing News, trong lúc đang đi dọc ven Hồ Tây cô gái trẻ bất ngờ đi ra đường chặn xe ô tô và quát lớn yêu cầu xe phải đi ngược chiều lại. Thấy thế, người phụ nữ đang ngồi trên ô tô định mở cửa và khuyên ngăn nhưng được tài xế can lại. Không nhận được phản ứng từ xe ô tô, cô gái trẻ tiếp tục đạp chiếc xe ô tô liên hồi và kêu gào đòi hãy quay đầu lại.

Xôn xao cô gái trẻ bất ngờ lao ra chặn đầu xe ô tô, 'tung cước' hành hung người qua đường - Ảnh 1
Cảnh cô gái tung cước hành hung người và đạp xe ô tô - Ảnh: Dân trí 

Mãi sau mới có một thanh niên ra ngăn cản cô gái trẻ thì bị cô hành hung ngược lại, 2 thanh niên khác cũng ra trợ giúp. Sự việc sau đó trở thành cuộc ẩu đả giữa cô gái trẻ trên và 3 thanh niên. Vụ việc khiến giao thông trên đoạn Hồ Tây tắc ứ vì nhiều người đứng lại xem vụ việc. Nhiều ý kiến trên mạng xã hội tỏ ra bức xúc cho rằng cô gái có biểu hiện sử dụng chất kích thích nên mới có hành động khó hiểu như vậy.

Xôn xao cô gái trẻ bất ngờ lao ra chặn đầu xe ô tô, 'tung cước' hành hung người qua đường - Ảnh 2
3 nam thanh niên ra can ngăn và trở thành cuộc ẩu đả - Ảnh: Zing News 

Theo thông tin từ Báo Dân trí, cô gái nói trên có biểu hiện bất thường, có thể do mới thất tình hoặc do thời tiết nóng dẫn tới những hành động không bình thường. Do vụ việc đã xảy ra xong, cả 2 bên không có thương tích hay để lại hậu quả gì nghiêm trọng, nên cơ quan chức trách tới hiện trường đã cho cán bộ giải tán đám đông, phân luồng tránh ùn tắc giao thông qua tuyến đường Nguyễn Đình Thi. Hiện nguyên nhân đánh ghen đã được loại bỏ.

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Từ khóa:   gây rối trật tự công cộng đạp xe ô tô hành hung

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