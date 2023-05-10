Chồng xuống bếp nhìn thấy có 1 bát nhựa chưa rửa nên lớn tiếng. Thấy vợ đá bát dằn mặt, chồng nóng máu cầm con dao Thái Lan đâm liên tiếp 6 nhát.

Thông tin từ VTC News, ngày 10/5, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo N.M.T. (50 tuổi, trú xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) 7 năm tù về tội “Giết người”.



N.M.T. lĩnh 7 năm tù về tội “Giết người” - Ảnh: VTC News

Theo nội dung cáo trạng, trong thời gian chung sống, giữa T. và vợ là bà T.T.T.H. (42 tuổi) thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do T. nghi ngờ vợ ngoại tình.

Đến năm 2016, T. có những lời nói, hành động không bình thường, hay gây gổ đánh vợ. T. được gia đình đưa đến Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam khám và được chẩn đoán bị tâm thần phân liệt.

Theo VnExpress, ngày 15/5/2022, thấy vợ đi làm về muộn, ông T. to tiếng. Sáng hôm sau, ông thức dậy đi xuống nhà bếp, qua cửa thấy một bát vợ ăn chưa rửa nên mắng.



Đối tượng T. sau phiên tòa sơ thẩm về trại tạm giam sáng 10/5 - Ảnh: VnExpress

Nghe chồng nói vậy, người vợ nhớ chuyện hay ghen tuông vô cớ, quát mắng mình nên bực tức dùng chân đá tô nhựa văng ra khỏi nhà bếp.

Ông T. đáp trả bằng việc lao vào bếp lấy dao đâm 6 nhát. Người vợ chạy ra ngõ và được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu, thương tích 14%.

Sau gây án, ông T. rửa tay, cất giấu con dao trong bao gạo sau nhà bếp và lau chùi vết máu trong nhà.

HĐXX nhận định, thời điểm gây án bị cáo hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ.

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