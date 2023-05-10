Diễn biến MỚI trong vụ án thầy giáo dùng dao đâm bố vợ tử vong ở Quảng Bình

Xã hội 10/05/2023 11:30

Thầy giáo Trần Anh Vinh đã bị khởi tố về tội Giết người sau khi dùng dao đâm chết bố vợ mình.

Theo thông tin từ VTC News, sáng 13/4, lãnh đạo UBND xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ một thầy giáo dùng dao đâm bố vợ tử vong. Vào khoảng 22h ngày 12/4, ông Trần Anh Vinh (35 tuổi, trú thôn Trung Minh, xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình dùng dao đâm ông L.V.T (60 tuổi, trú thôn Tùng Giang, xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch) chết tại chỗ. Ông T. là bố vợ của Vinh.

Diễn biến MỚI trong vụ án thầy giáo dùng dao đâm bố vợ tử vong ở Quảng Bình - Ảnh 1
Sau khi gây án, Trần Anh Vinh đến cơ quan công an đầu thú - Ảnh VTC News

Nguyên nhân ban đầu, vợ chồng xích mích, tranh cãi nên vợ Vinh bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Sau đó, Trần Anh Vinh tìm về gia đình bố mẹ vợ, tại đây đã xảy ra mâu thuẫn, sau đó xảy ra án mạng. Được biết, Trần Anh Vinh là giáo viên tại 1 trường tiểu học ở xã Quảng Châu. Sau khi xảy ra vụ việc, nghi phạm cầm theo hung khí đến Công an xã Quảng Châu tự thú.

Cũng theo thông tin từ Báo Người Lao Động, cho biết Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Trần Anh Vinh (SN 1988; ngụ xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch) về tội danh Giết người.

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