Công an tỉnh Đồng Nai đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường, bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Quý để điều tra.

Theo thông tin từ Báo Dân Việt, chiều 10/5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang phối hợp với Công an TP.Biên Hòa điều tra vụ án mạng vừa xảy ra tại phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa.



Con hẻm nơi gia đình Quý sinh sống - Ảnh Báo Dân Việt

Cụ thể, vào sáng cùng ngày Nguyễn Thanh Quý (ngụ TP.Biên Hòa) hỏi xin tiền mẹ ruột là bà Hà Thị Ngọc T. (68 tuổi). Tuy nhiên do hết tiền nên bà T. từ chối. Bất ngờ Quý đã lấy dao đâm vào vai, ngực bà T. Do bị đâm bất ngờ nên bà T. đã lao nhanh ra khỏi nhà, chạy ra tới đường thì gục xuống nền đường, chết tại chỗ.

Cũng theo thông tin từ Báo Lao Động, nhận được thông tin, lực lượng công an địa phương đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường, bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Quý để điều tra.

Con rể đâm mẹ vợ nhập viện ở Bắc Giang: Tiết lộ nguyên nhân gây án Công an TP Bắc Giang ghi lời khai nhân chứng, người bị hại và đưa đối tượng Phạm Hồng Việt (SN 1972) về trụ sở làm việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phan-no-nghich-tu-dung-dao-dam-me-ruot-tu-vong-o-dong-nai-580494.html