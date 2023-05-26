Sau khi tiếp nhận vụ việc, UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo khẩn để làm rõ việc nam giáo viên chửi bới, hành hung một nữ giáo viên bị thương.

Dẫn nguồn tin từ báo Giao Thông, về vụ thầy giáo đến nhà hành hung cô giáo bị thương do con trai hạnh kiểm trung bình, ngày 26/5/2023, UBND tỉnh Đắk Nông tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương chủ trì, phối hợp với UBND huyện Đắk Glong và đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 30/5/2023.

Cô giáo bị thầy giáo hành hung - Ảnh: báo Giao Thông

Đồng thời, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông, ông Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc Sở cho biết đã chỉ đạo trường THPT Lê Duẩn báo cáo nội dung vụ việc.

Dẫn nguồn tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng, nạn nhân trong vụ hành hung trên là cô giáo V.T.K.Q..Trước đó, em L.M.Q. có hành vi lăng mạ, xúc phạm giáo viên nên bị phê vào sổ đầu bài. Vì vậy, em đã bị nhà trường đã lập biên bản, xử lý hành vi. Và xếp em hạnh kiểm ở mức Trung bình học kỳ 2 và Trung bình cả năm học đối với em Q..

Bố em Q. là ông L.M.D. đang (giáo viên một trường THCS trên địa bàn xã Quảng Sơn) bất ngờ xông vào nhà chửi bới và đánh đập, hành hung cô giáo - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, bố em Q. là ông L.M.D. đang (giáo viên một trường THCS trên địa bàn xã Quảng Sơn) bất ngờ xông vào nhà chửi bới và đánh đập, hành hung cô giáo tại nhà riêng tại thôn 2 (xã Quảng Sơn) vào khoảng 18 giờ 30 ngày 25/5/2023 .

Người dân xung quanh nghe tiếng la lối, chửi bới chạy đến can ngăn, ông D. mới bỏ đi. Tuy nhiên cô Q. bị chấn thương nặng, chảy máu mũi và được đưa đi điều trị.

Theo thông tin, nhà ông D. chỉ cách nhà cô Quy khoảng 100m. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Phụ huynh đến nhà hành hung cô giáo ở Đắk Nông: Tiết lộ nguyên nhân mâu thuẫn Cơ quan công an tỉnh Đắk Nông đang xác minh, điều tra vụ cô giáo Vũ Thị Kim Quy, giáo viên Trường THPT Lê Duẩn, bị hành hung tại nhà riêng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tinh-dak-nong-chi-dao-khan-vu-mot-thay-giao-hanh-hung-co-giao-vi-con-hanh-kiem-trung-binh-586109.html