Cơ quan công an tỉnh Đắk Nông đang xác minh, điều tra vụ cô giáo Vũ Thị Kim Quy, giáo viên Trường THPT Lê Duẩn, bị hành hung tại nhà riêng.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào tối ngày 25/5, một lãnh đạo UBND xã Quảng Sơn (huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) cho biết cơ quan công an đang xác minh, điều tra vụ cô giáo Vũ Thị Kim Quy, giáo viên Trường THPT Lê Duẩn, bị hành hung tại nhà riêng.

Cụ thể, khoảng 18h30 cùng ngày, cô Quy cùng 2 con đang ở nhà riêng tại thôn 2, xã Quảng Sơn thì bị ông L.M.D (phụ huynh em L.M.Q., học sinh Trường THPT Lê Duẩn) tới nhà chửi bới và tấn công. Phát hiện sự việc, hàng xóm và người thân xung quanh tới can ngăn thì ông D. bỏ chạy khỏi hiện trường. Sau đó mọi người đã đưa cô Quy đến cơ sở y tế để sơ cứu đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Cô Quy bị thương ở mặt, được cho là do bị ông D. tấn công - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Giao Thông, Cô Quy cho biết, khoảng một tháng trước, em L.M.Q. có hành vi lăng mạ, xúc phạm cô nên bị phê vào sổ đầu bài. Sau đó nhà trường đã lập biên bản, xử lý hành vi của nam sinh này.

Mới đây, hội đồng nhà trường đã họp 2 lần và thống nhất xếp loại hạnh kiểm Trung bình học kỳ 2 và Trung bình cả năm học đối với em Q. Việc xếp loại này dựa trên kết quả đánh giá cả năm học, do em Q. nhiều lần vi phạm nội quy trường học. Cụ thể, sau khi biết em Q. bị xếp loại hạnh kiểm Trung bình và không đủ điều kiện để xét tuyển vào các trường công an, ông D. đã có hành vi không chuẩn mực đối với nhà trường. Đỉnh điểm là hôm nay ông D. đã xông vào nhà để tấn công cô Quy.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cô Quy đã báo cáo với hiệu trưởng nhà trường và Ban chấp hành Công đoàn trường THPT Lê Duẩn để có biện pháp bảo vệ giáo viên.

Ngoài ra, ông L.M.D. cũng đang là giáo viên một trường THCS trên địa bàn xã Quảng Sơn. Nhà ông D. chỉ cách nhà cô Quy khoảng 100m.

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