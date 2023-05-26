Phụ huynh đến nhà hành hung cô giáo ở Đắk Nông: Tiết lộ nguyên nhân mâu thuẫn

Đời sống 26/05/2023 07:08

Cơ quan công an tỉnh Đắk Nông đang xác minh, điều tra vụ cô giáo Vũ Thị Kim Quy, giáo viên Trường THPT Lê Duẩn, bị hành hung tại nhà riêng.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào tối ngày 25/5, một lãnh đạo UBND xã Quảng Sơn (huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) cho biết cơ quan công an đang xác minh, điều tra vụ cô giáo Vũ Thị Kim Quy, giáo viên Trường THPT Lê Duẩn, bị hành hung tại nhà riêng.

Cụ thể, khoảng 18h30 cùng ngày, cô Quy cùng 2 con đang ở nhà riêng tại thôn 2, xã Quảng Sơn thì bị ông L.M.D (phụ huynh em L.M.Q., học sinh Trường THPT Lê Duẩn) tới nhà chửi bới và tấn công. Phát hiện sự việc, hàng xóm và người thân xung quanh tới can ngăn thì ông D. bỏ chạy khỏi hiện trường. Sau đó mọi người đã đưa cô Quy đến cơ sở y tế để sơ cứu đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Phụ huynh đến nhà hành hung cô giáo ở Đắk Nông: Tiết lộ nguyên nhân mâu thuẫn - Ảnh 1
Cô Quy bị thương ở mặt, được cho là do bị ông D. tấn công - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Giao Thông, Cô Quy cho biết, khoảng một tháng trước, em L.M.Q. có hành vi lăng mạ, xúc phạm cô nên bị phê vào sổ đầu bài. Sau đó nhà trường đã lập biên bản, xử lý hành vi của nam sinh này.

Mới đây, hội đồng nhà trường đã họp 2 lần và thống nhất xếp loại hạnh kiểm Trung bình học kỳ 2 và Trung bình cả năm học đối với em Q. Việc xếp loại này dựa trên kết quả đánh giá cả năm học, do em Q. nhiều lần vi phạm nội quy trường học. Cụ thể, sau khi biết em Q. bị xếp loại hạnh kiểm Trung bình và không đủ điều kiện để xét tuyển vào các trường công an, ông D. đã có hành vi không chuẩn mực đối với nhà trường. Đỉnh điểm là hôm nay ông D. đã xông vào nhà để tấn công cô Quy.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cô Quy đã báo cáo với hiệu trưởng nhà trường và Ban chấp hành Công đoàn trường THPT Lê Duẩn để có biện pháp bảo vệ giáo viên.

Ngoài ra, ông L.M.D. cũng đang là giáo viên một trường THCS trên địa bàn xã Quảng Sơn. Nhà ông D. chỉ cách nhà cô Quy khoảng 100m.

Chân dung người quản lý đánh đập cụ bà dã man tại cơ sở từ thiện ở TP.HCM

Chân dung người quản lý đánh đập cụ bà dã man tại cơ sở từ thiện ở TP.HCM

Cơ quan CSĐT Công an Quận 12, TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với Huỳnh Văn Giỏi (69 tuổi, ngụ phường Thạnh Lộc, Quận 12) về tội "Hành hạ người khác".

Xem thêm
Từ khóa:   cô giáo bị phụ huynh hành hung tin nóng tin moi in 24h

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Tâm sự 40 phút trước
Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Ngoại tình 53 phút trước
Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Tâm sự tình yêu 1 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 23 phút trước
Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới