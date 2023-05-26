Chân dung người quản lý đánh đập cụ bà dã man tại cơ sở từ thiện ở TP.HCM

Đời sống 26/05/2023 06:55

Cơ quan CSĐT Công an Quận 12, TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với Huỳnh Văn Giỏi (69 tuổi, ngụ phường Thạnh Lộc, Quận 12) về tội "Hành hạ người khác".

Theo thông tin từ VietNamNet, vào tối ngày 25/5, Công an quận 12 (TP.HCM) cho biết, đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với Huỳnh Văn Giỏi (69 tuổi, ngụ ở địa phương) về tội “Hành hạ người khác”. Tất cả các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Bước đầu, bị can Giỏi đã thừa nhận có hành vi chửi bới, dùng tay đánh, chân đá vào thân thể của cụ bà V.T.T (85 tuổi, quê Bến Tre, ngụ quận Bình Tân). Vụ việc xảy ra tại Mái ấm quán trọ Trăng Khuyết (ở đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12).

Qua điều tra ban đầu, Giỏi làm việc tại Công ty TNHH MTV Quỹ từ thiện và Bảo trợ xã hội Trăng Khuyết từ năm 2020 đến nay. Giỏi được giao nhiệm vụ quản lý Mái ấm quán trọ Trăng Khuyết ở quận 12, là cơ sở trực thuộc công ty trên. Công việc của Giỏi là hằng ngày quản lý trông coi, chăm sóc các cụ già được cưu mang tại quán trọ Trăng Khuyết. Được biết, có 14 cụ già neo đơn, không nơi nương tựa đang sinh sống tại đây.

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Đối tượng Huỳnh Văn Giỏi bị khởi tố, bắt tạm giam - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào chiều ngày 25/5, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip thể hiện nội dung một cụ bà bị người đàn ông chửi bới, đánh.

Trong một đoạn clip dài 1 phút 17 giây, người đàn ông liên tục la mắng “Đi vô! Đi lẹ mày!” nhằm vào cụ bà mặc cho cụ trình bày. Đoạn clip còn cho thấy người đàn ông vung tay đánh, dùng chân đạp liên tiếp vào cụ bà. Trong khi đó, bà cụ van xin “Ông ơi. Ông đừng đánh tôi nữa. Tôi đang đau”.

Những đoạn clip khác thể hiện người đàn ông này chửi bới, xưng hô "mày - tao", đánh đập cụ bà. Việc người đàn ông đối xử khắc nghiệt với cụ bà có sự chứng kiến của nhiều cụ già khác sống chung phòng.

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Cụ bà đang ngồi bị người đàn ông dùng tay đánh tới tấp lên người cụ bà - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Do bức xúc trước hành vi bạo lực của Giỏi mà một người đã dùng điện thoại quay lại, đăng tải lên mạng xã hội với mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc xử lý. Vì thông tin lan truyền vụ việc xảy ra tại Mái ấm quán trọ Trăng Khuyết nên Công an quận 12 lập tức phối hợp cùng các đơn vị liên quan vào cuộc xác minh, điều tra.

Công ty TNHH MTV Quỹ từ thiện và Bảo trợ xã hội Trăng Khuyết (gọi tắt là Quỹ Trăng Khuyết) được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp phép hoạt động vào năm 2020, đơn vị chủ quản hiện nay là Công ty CP Dưỡng lão tuổi già an vui, quận Tân Bình. Quỹ Trăng Khuyết chuyên hỗ trợ người già không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, mẹ bầu khó khăn… Nơi đây tiếp nhận nguồn tiền, quà từ thiện từ khắp nơi.

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