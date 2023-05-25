Sau khi thi thể chị Nguyễn Thị Xinh (49 tuổi) được đưa về nhà, người thân, hàng xóm chung tay lo hậu sự. Vì chồng của chị Xinh là nạn nhân Nguyễn Văn Quốc (50 tuổi) trong vụ này, bị thương nặng đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, không thể về lo tang vợ. Đứng nép vào bức tường cạnh thi thể mẹ, hai đứa con của bà Xinh gương mặt thất thần. Hai em học lớp 10 và lớp 5 vừa hoàn thành chương trình học, đang nghỉ hè.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào chiều ngày 25/5, làng quê nghèo thuộc An Lợi Tây, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam bao trùm trong tang thương sau vụ sập sàn bê tông trong công trình xây dựng Toà nhà Tập đoàn Polyco trên đường 2-9, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng vào rạng sáng cùng ngày.

Theo ông Tâm (anh ruột chị Xinh), khoảng 10 năm trước, chị Xinh phát hiện ung thư xoang mũi. Sau nhiều lần xạ trị, sức khỏe chị Xinh đỡ hơn. Hiện sức khỏe anh Quốc đã qua cơn nguy kịch, nhưng bị gãy tay, hai xương sườn và có máu bầm trên não.

Hai đứa trẻ con chị Xinh đứng thẩn thờ vì mẹ mất, cha bị thương nặng - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trong đám tang, anh Lê Văn Sơn, người đi làm chung với vợ chồng chị Xinh, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ về sự việc kinh hoàng. Anh Sơn cho biết sàn bê tông sập rất nhanh, anh không hình dung được chuyện gì đã xảy ra.

Theo anh Sơn, rạng sáng cùng ngày, nhóm đổ bê tông gồm 10 người hầu hết là người trong làng và có mối quan hệ họ hàng. Theo dự tính, mọi người sẽ đổ 18 xe bê tông cho sàn thuộc lầu hai, có độ cao khoảng 10 m so với mặt đất. Nhưng khi đổ đến xe thứ hai thì sàn bê tông đổ sập.

“Sàn bê tông đổ xuống, nhóm của tôi có năm người ở kế bên liền chạy theo đường cầu thang xuống đất. Ba người không bị bê tông lấp nên nhanh chóng được đưa ra ngoài, xe cấp cứu đến nhanh và đưa đi. Chị Xinh bị bê tông chèn cứng, chỉ lòi lên được một bàn tay. Còn ông Sáu bị bê tông lấp sâu, công an phải đào bới rất lâu mới thấy ông” - anh Sơn nhớ lại.

Anh Sơn thuật lại vụ sập sàn bê tông kinh hoàng - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Anh Sơn cho biết sàn bê tông bị sập rất nặng, lực lượng cứu hộ phải thuê xe cẩu hạng lớn, hàng trăm tấn mới kéo lên và đưa thi thể ra ngoài được.

Theo người thân, tối hôm mọi người rủ đi đổ bê tông, vợ ông Nguyễn Sáu (53 tuổi) không muốn chồng đi làm vì để giữ sức khỏe còn đi hỏi vợ cho con trai. Anh Tấn (33 tuổi), con trai ông Sáu, nhiều lần lỡ hẹn cưới vợ do dịch. Hơn một năm trước, anh Tấn quyết định đi xuất khẩu lao động ở Nhật. Lần này, anh Tấn xin phép công ty nghỉ nửa tháng để thăm nhà, hỏi vợ.

Cảnh sát cứu hộ đến hiện trường đưa nạn nhân ra ngoài - Ảnh: VOV

Trước đó, theo thông tin từ VOV, vào lúc 2h10 rạng sáng nay (25/5), tại Công trình xây dựng ở địa chỉ số 34 - 36 đường 2/9, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng xảy ra vụ sập giàn bê tông. Vụ tai nạn khiến 2 nạn nhân tử vong và 3 người khác bị thương.

Nhận thông tin, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Hải Châu và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Đà Nẵng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Ngay khi đến hiện trường, lực lượng Cảnh sát cứu nạn cứu hộ thành phố đã tiến hành khoanh vùng và triển khai cứu nạn - cứu hộ vụ sập đổ công trình. Các chiến sĩ sử dụng các máy cắt sắt, thiết bị banh cắt thuỷ lực tiến hành cắt các cấu kiện bị vùi lấp và đào bới, đưa nạn nhân ra ngoài. Sau khoảng 3 giờ đồng hồ, lực lượng cứu hộ đã đưa được 2 nạn nhân ra ngoài.

Công trình có quy mô 1 tầng hầm, 5 tầng nổi, tum, mái đúc. Ông Lê Tự Gia Thạnh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết, ngay sau khi nhận thông tin, cùng với hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu, quận cũng đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương vào cuộc làm rõ nguyên nhân.