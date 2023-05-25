Thông tin MỚI vụ phát hiện bộ phận cơ thể người phụ nữ trong túi ni lông ở Bình Dương

Tin nóng 25/05/2023 13:16

Vào sáng ngày 25/5, công an phát hiện bộ phận cơ thể người bị cháy trong túi nilong, hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Dẫn nguồn tin từ Người Đưa Tin, vào trưa ngày 25/5, Thượng tá Trần Minh Nhựt, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này đã phát đi thông báo truy tìm người, vì phát hiện một vụ chết người chưa rõ nguyên nhân.

Theo đó, ngày 24/5, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được tin báo từ Công an Tp.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương về việc phát hiện chết người tại bãi đất trống, tại tổ 1, khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh.

Thông tin MỚI vụ phát hiện bộ phận cơ thể người phụ nữ trong túi ni lông ở Bình Dương - Ảnh 1
Hiện trường vụ một phần thi thể người bị đốt cháy - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM 

Tại khu vực này cơ quan chức năng ghi nhận có 1 túi màu đỏ bọc trong bao nilong màu đen (bị cháy) chứa 2 cánh tay, 2 chân bị nhiệt hoá 1 phần và đang trong thời kỳ phân huỷ.

Theo thông tin ghi nhận từ báo Pháp Luật TP.HCM, qua khám nghiệm tử thi, ban đầu cơ quan điều tra xác định thi thể là nữ độ tuổi từ 30 đến 35 (vì có phần móng tay giả). Tuy nhiên, vẫn chưa rõ được danh tính, lai lịch của nạn nhân.

Thông tin MỚI vụ phát hiện bộ phận cơ thể người phụ nữ trong túi ni lông ở Bình Dương - Ảnh 2Thông tin MỚI vụ phát hiện bộ phận cơ thể người phụ nữ trong túi ni lông ở Bình Dương - Ảnh 3

Lực lượng công an vẫn đang điều tra vụ việc - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM 

Cụ thể, đặc điểm nhận dạng như sau: tay phải có xương cánh tay dài 21cm, tay trái xương cánh tay dài 17cm. Hai chân có phần xương dài 35cm. Cơ quan điều tra nhận định, nạn nhân chết vào khoảng từ ngày 14/5. Các phần của tứ chi được đặt trong 1 túi mẫu, không xác định nhãn hiệu, đặc điểm riêng.

Theo một số người dân kể lại, thi thể gồm hai cánh tay và hai phần chân được bỏ trong một chiếc túi du lịch. Khi bị đốt, chỉ phần ngoài của túi du lịch và phần chân trên bị cháy đen (con đôi bàn chân chưa bị cháy), hai cánh tay nằm ở dưới phần chân nên hầu như chưa bị cháy và vẫn còn nguyên vẹn.

Thông tin MỚI vụ phát hiện bộ phận cơ thể người phụ nữ trong túi ni lông ở Bình Dương - Ảnh 4
Thi thể gồm hai cánh tay và hai phần chân được bỏ trong một chiếc túi du lịch - Ảnh: Người Đưa Tin 

Cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị cơ quan có thẩm quyền và người dân phối hợp truy tìm. Khi phát hiện người có đặc điểm thông tin nêu trên đề nghị báo ngay cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương. 

Tình hình sức khỏe của các nạn nhân sau vụ sập giàn giáo ở Đà Nẵng

Tình hình sức khỏe của các nạn nhân sau vụ sập giàn giáo ở Đà Nẵng

Vào đêm ngày 25/5 tại trung tâm Đà Nẵng xảy ra vụ việc sập giàn giáo khiến hai người tử vong và 3 người bị thương nghiêm trọng.

Xem thêm
Từ khóa:   tin nóng tin 24h giết người phi xác ở Bình Dương

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 1 giờ 38 phút trước
Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau cái nắm tay muộn màng của cha tôi trong những giây phút cuối đời

Sự thật đằng sau cái nắm tay muộn màng của cha tôi trong những giây phút cuối đời

Tâm sự gia đình 2 giờ 23 phút trước
Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới

Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
Ngày ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ và khiến chồng cũ phải nhìn lại

Ngày ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ và khiến chồng cũ phải nhìn lại

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
Bí quyết ứng xử khéo léo giúp người vợ vừa phụng dưỡng bố mẹ đẻ vừa được chồng khó tính ủng hộ

Bí quyết ứng xử khéo léo giúp người vợ vừa phụng dưỡng bố mẹ đẻ vừa được chồng khó tính ủng hộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào