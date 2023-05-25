Thông tin MỚI vụ phát hiện bộ phận cơ thể người phụ nữ trong túi ni lông ở Bình Dương

Vào sáng ngày 25/5, công an phát hiện bộ phận cơ thể người bị cháy trong túi nilong, hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Dẫn nguồn tin từ Người Đưa Tin, vào trưa ngày 25/5, Thượng tá Trần Minh Nhựt, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này đã phát đi thông báo truy tìm người, vì phát hiện một vụ chết người chưa rõ nguyên nhân. Theo đó, ngày 24/5, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được tin báo từ Công an Tp.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương về việc phát hiện chết người tại bãi đất trống, tại tổ 1, khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh.

Hiện trường vụ một phần thi thể người bị đốt cháy - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM Tại khu vực này cơ quan chức năng ghi nhận có 1 túi màu đỏ bọc trong bao nilong màu đen (bị cháy) chứa 2 cánh tay, 2 chân bị nhiệt hoá 1 phần và đang trong thời kỳ phân huỷ. Theo thông tin ghi nhận từ báo Pháp Luật TP.HCM, qua khám nghiệm tử thi, ban đầu cơ quan điều tra xác định thi thể là nữ độ tuổi từ 30 đến 35 (vì có phần móng tay giả). Tuy nhiên, vẫn chưa rõ được danh tính, lai lịch của nạn nhân.

Lực lượng công an vẫn đang điều tra vụ việc - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM Cụ thể, đặc điểm nhận dạng như sau: tay phải có xương cánh tay dài 21cm, tay trái xương cánh tay dài 17cm. Hai chân có phần xương dài 35cm. Cơ quan điều tra nhận định, nạn nhân chết vào khoảng từ ngày 14/5. Các phần của tứ chi được đặt trong 1 túi mẫu, không xác định nhãn hiệu, đặc điểm riêng. Theo một số người dân kể lại, thi thể gồm hai cánh tay và hai phần chân được bỏ trong một chiếc túi du lịch. Khi bị đốt, chỉ phần ngoài của túi du lịch và phần chân trên bị cháy đen (con đôi bàn chân chưa bị cháy), hai cánh tay nằm ở dưới phần chân nên hầu như chưa bị cháy và vẫn còn nguyên vẹn. Thi thể gồm hai cánh tay và hai phần chân được bỏ trong một chiếc túi du lịch - Ảnh: Người Đưa Tin Cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị cơ quan có thẩm quyền và người dân phối hợp truy tìm. Khi phát hiện người có đặc điểm thông tin nêu trên đề nghị báo ngay cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương.

Tình hình sức khỏe của các nạn nhân sau vụ sập giàn giáo ở Đà Nẵng Vào đêm ngày 25/5 tại trung tâm Đà Nẵng xảy ra vụ việc sập giàn giáo khiến hai người tử vong và 3 người bị thương nghiêm trọng.

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