Xe tải chở dưa hấu lật ngang đường cao tốc Pháp Vân

Tin nóng 25/05/2023 12:15

Vụ tai nạn khiến 2 xe ô tô bị hư hỏng và nằm chắn toàn bộ đường cao tốc hướng về Hà Nội khiến giao thông bị ùn tắc nghiêm trọng.

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, vụ xe tải lật nghiêng nằm chắn ngang cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn sáng nay không làm ai thương vong. Những vệt dài màu đỏ trên đường là do dưa hấu bị vỡ.

Trước đó, khoảng 6h30 ngày 25/5 tại Km201 cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - quốc lộ 45 thuộc địa bàn xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín (TP. Hà Nội) xảy ra 1 vụ va chạm giao thông giữa 2 xe ô tô. 

Xe tải chở dưa hấu lật ngang đường cao tốc Pháp Vân - Ảnh 1
Hiện trường xe tải chở dưa hấu lật ngang đường trên cao tốc (Ảnh: TL)

Vào thời điểm trên, xe ô tô tải biển kiểm soát 29C-932.34, do anh Vũ Đình R. (SN 1994, ở tỉnh Nam Định) điều khiển đâm vào đuôi xe ô tô con 4 chỗ biển kiểm soát 36A - 542.63 do anh Nguyễn Văn T. (SN 1992, ở tỉnh Thanh Hóa) điều khiển chạy phía trước cùng chiều hướng ra phía Nam Hà Nội.

Vụ tai nạn không gây thương vong, nhưng khiến 2 xe ô tô bị hư hỏng và nằm chắn toàn bộ đường cao tốc hướng về Hà Nội khiến giao thông bị ùn tắc nghiêm trọng

Cục Cảnh sát giao thông ngay sau đó có mặt kịp thời bảo vệ hiện trường và phân luồng giao thông, bảo đảm lưu thông trên tuyến. Hiện giao thông trên toàn tuyến đã thông suốt trở lại. Các phương tiện đã được cẩu kéo di chuyển tới khu vực an toàn.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

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